Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026: día y horario

La Selección Argentina volvió a conquistar otro sufrido triunfo en el Mundial 2026: venció a Suiza en la prórroga y enfrentará a Inglaterra, que le ganó en el primer turno a Noruega. Se enfrentarán el miércoles 15 de julio en Atlanta desde las 16 (hora de Argentina).

El primer duelo de semifinales se celebrará en el Dallas Stadium y tendrá como protagonistas a dos de los seleccionados más poderosos de esta Copa del Mundo: Francia chocará con España el martes 14 de julio. Al día siguiente, el miércoles 15, se definirá al otro finalista en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta: Inglaterra jugará ante Argentina.

Luego de eso, la agenda sólo tendrá dos partidos más por completarse: el choque del tercer puesto entre los perdedores de las semifinales será el sábado 18 de julio en el Miami Stadium y servirá como antesala del plato principal. El domingo 19 de julio, a partir de las 16 (hora Argentina), se definirá al 23° campeón del Mundial en el MetLife Stadium, estadio de la sede New York/New Jersey.

Los ingleses, campeones por única vez en 1966 como locales, vienen de disputar unas semifinales mundialistas en Rusia 2018: cayeron en tiempo suplementario contra Croacia y luego perdieron el partido por el tercer puesto contra Bélgica.

La selección argentina disputará la tercera semifinal de sus últimas cuatro presentaciones en los mundiales. Teniendo en cuenta que fue tres veces campeón del mundo (1978, 1986 y 2022), la Albiceleste eliminó a Países Bajos en los penales en el 2014 (cayó en la final contra Alemania) y goleó a Croacia en Qatar 2022 (venció a Francia en el partido por el título). Hasta ese momento, la Albiceleste había contabilizado dos semifinales consecutivas entre México 86 (superó 2-0 a Bélgica) e Italia 90 (se impuso en los penales al local).

Las Semifinales

Martes 14 de julio

Francia-España (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

Inglaterra-Argentina (Atlanta Stadium)

Horarios de las semifinales: 16 (hora argentina)

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

Francia/España vs. Inglaterra/Argentina (Miami Stadium)

Horarios del tercer puesto: 18 (Argentina)

LA FINAL

Domingo 19 de julio

Francia/España vs. Inglaterra/Argentina (MetLife Stadium, New Jersey/New York)

Horarios de la final: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España)

NB