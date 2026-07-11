Asesinan a tiros a Benjamín Medrano, el primer alcalde abiertamente gay de México

El exalcalde del municipio de Fresnillo, en el estado mexicano de Zacatecas, y exdiputado Benjamín Medrano Quezada, quien fue el primer alcalde abiertamente gay en México, fue asesinado en un ataque armado en Guadalajara, estado de Jalisco, al oeste del país.

El crimen tuvo lugar el pasado martes en el interior de un establecimiento comercial, pero el cuerpo fue identificado dos días después por las autoridades ya que no portaba identificación, en tanto que la noticia trascendió a la prensa local durante la noche del viernes.

El exalcalde caminaba junto a un menor de edad, quien resultó ileso, cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta le dispararon a pocos metros de distancia, indicaron fuentes de seguridad.

En un comunicado, el municipio de Fresnillo lamentó el fallecimiento de Medrano Quezada: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos respetuosamente en este momento de dolor y deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, se consignó.

En tanto, la diputada del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna también expresó “mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos. Les deseo fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles”.

Medrano Quezada tenía una carpeta de investigación abierta en su contra desde 2022, cuando la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas le imputó cargos por un fraude que ascendió a 60 millones de pesos mexicanos (unos U$S3.400.000) durante su periodo a cargo del organismo encargado de organizar y administrar la fiesta más importante del estado en 2019, proceso vinculado al pago de un concierto cancelado del intérprete puertorriqueño Ricky Martin.

El fiscal de la Secretaría, Cristian Camacho Osnaya, explicó que el exalcalde no contaba con una orden de aprehensión vigente debido a un amparo que obtuvo mediante un recurso de revisión.

Medrano Quezada, de 59 años, ocupó el cargo de presidente municipal de Fresnillo de 2013 a 2015, un municipio de 240.000 habitantes y punto clave para el trasiego de drogas en el centro-norte de México.

El exalcalde, que también era conocido por su faceta como cantante y empresario, y fue propietario de un bar gay en Fresnillo.

Su hermano, Juan Carlos Medrano Quezada, reclamó a las autoridades de Jalisco y al gobierno federal una investigación “a fondo” para esclarecer el crimen.