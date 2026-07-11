Falleció Antonio Rattín, emblema del Boca de los años 60

Antonio Ubaldo Rattín, emblema de Boca Juniors y de la Selección en los años 60, y de fugaz participación en la política, falleció este sábado a los 89 años.

Rattín, recordado como un clásico “5”, es decir, un mediocampista de fuerte marca y recuperación de pelota, había nacido el 16 de mayo de 1937 en Tigre, provincia de Buenos Aires.

El “Rata”, como se lo conocía, desarrolló toda su carrera deportiva en Boca, club al que llegó en 1955 y debutó al año siguiente, en 1956, con apenas 19 años. En 1970 decidió el retiro profesional, tras el cual confesaría lacónicamente: “mis compañeros ya no me pasaban la pelota”.

El mediocampista convirtió 28 goles, disputó un total de 382 partidos, fue subcampeón de la Copa Libertadores 1963 -en la final perdida ante el Santos de Brasil- y obtuvo seis campeonatos locales con el “Xeneize”.

Rattín fue la “casta” de jugadores de un solo club, una especie extinguida en la actualidad, y que contó con representantes como Reinaldo “Mostaza” Merlo (River), Miguel Ángel Russo (Estudiantes), Ricardo Enrique Bochini (Independiente), entre otros.

La recordada expulsión enfrente de la Reina de Inglaterra

En la Selección argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, donde fue capitán de los equipos dirigidos por Juan Carlos Lorenzo, histórico entrenador del conjunto nacional.

Durante el encuentro correspondiente a los cuartos de final en el que la “Albiceleste” se midió frente a los anfitriones, Rattín, con el dorsal número 10 en su espalda, fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

El argentino no entendió los motivos de la decisión y pidió un traductor, hasta que abandonó el campo de juego, pero antes apretó con bronca y a modo de protesta el banderín del córner con la bandera de Inglaterra y, no contento con ello, se sentó en la alfombra roja dirigida a la Reina Isabel II de Inglaterra.

Aquella gran polémica fue clave para que la FIFA creara las tarjetas amarillas y rojas, para que quedara explícita la decisión del árbitro de expulsar a un jugador (o incluso a alguien del cuerpo técnico).

Rattín se retiró de la actividad profesional en 1970, en tanto que en 1976 comenzó su carrera como director técnico de Estudiantes de Río Cuarto, institución cordobesa que actualmente milita en la Primera División.

En 1977, dirigió a Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) y Tigre, club en el que se formó en las divisiones inferiores, mientras que volvió a entrenar al “Lobo” en 1979 y luego se hizo cargo de Boca Juniors, donde estuvo hasta 1980.

Su incursión en la política

Rattín fue diputado nacional por el partido de centroderecha PAUFE (Partido Unidad Federalista) entre 2001 y 2005, al tiempo que se desempeñó como concejal por el Frente Justicialista, en el partido bonaerense de Vicente López.