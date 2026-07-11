Aumenta a 4.333 cifra de fallecidos por sismos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez, informó que la cifra de venezolanos fallecidos a causa de los terremotos del pasado 24 de junio se elevó este sábado a 4.333 personas.

Rodríguez detalló además que 16.740 personas resultaron heridas, 6.462 fueron rescatadas, mientras que se instalaron 94 campamentos transitorios que albergan a más de 18.000 afectados.

El también presidente del Estado Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios indicó que los sismos causaron “afectación” en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

En tanto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que el suministro eléctrico en el estado La Guaira ha sido restablecido en un 96 por ciento, en medio de los avances en la recuperación de servicios básicos tras los sismos del pasado 24 de junio.

Durante un recorrido por zonas afectadas, la mandataria señaló que 21 subestaciones eléctricas fueron completamente rehabilitadas, y en materia de agua potable, indicó que la recuperación alcanza al 84 por ciento, mientras que en sectores con infraestructura colapsada el suministro se mantiene mediante camiones cisterna para garantizar el acceso de la población.

Las autoridades también reportaron avances en el restablecimiento de las telecomunicaciones, tras las afectaciones registradas en la empresa telefónica estatal Cantv.

Rodríguez señaló que, de forma paralela, continúan las operaciones de remoción de escombros en áreas afectadas, mientras, en paralelo, ha iniciado la fase de reparación de viviendas e infraestructuras.

Naciones Unidas colabora con Venezuela para estabilizar servicios tras sismos

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno venezolano colaboran en un plan conjunto que busca estabilizar los servicios públicos en La Guaira, la región centro-norte de Venezuela que resultó más afectada por los sismos del 24 de junio.

De acuerdo con el reporte de la Agencia Venezolana de Noticias, representantes del PNUD se reunieron en La Guaira para coordinar acciones con el titular del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, Juan Ramírez Luces.

El representante de la delegación del PNUD, Luis Francisco Thais, se refirió en su intervención al trabajo conjunto para la pronta recuperación frente a las secuelas de los dos terremotos que asolaron la zona.

“Venimos ya varios días trabajando entre los equipos, entendiendo bien todas las herramientas e instrumentos que tienen los distintos ministerios, de cara a poder acelerar la recuperación digna, segura e inclusiva”, dijo Thais.

Arriba buque de transporte anfibio de Estados Unidos para reforzar las operaciones de ayuda humanitaria

El USS San Antonio (LPD-17), buque de transporte anfibio de la Marina de Estados Unidos, llegó el jueves al puerto de La Guaira para reforzar las operaciones de ayuda humanitaria.

Según el Comando Sur (SOUTHCOM), las fuerzas estadounidenses desplegadas en el puerto operan un nodo de comunicaciones y distribución para hacer llegar asistencia de emergencia a las zonas más golpeadas por los sismos.

El USS San Antonio es el segundo buque anfibio en arribar a La Guaira. Previamente, el USS Fort Lauderdale (LPD-28) había llegado al puerto y funcionaba como centro logístico para almacenar y distribuir alimentos, agua y medicamentos.

En total, la operación moviliza a más de 4.500 efectivos, incluyendo unos 2.200 infantes de marina de la 22ª Unidad Expedicionaria. Seis aviones C-17 Globemaster transportaron previamente una Compañía de Logística de Combate con equipos pesados y capacidades de purificación de agua desde Carolina del Norte.

Con información de Agencia NA