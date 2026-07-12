Día Internacional de la Esperanza: ¿por qué se celebra el 12 de julio?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el Día Internacional de la Esperanza el año pasado para reconocer el papel que este valor desempeña “en la promoción de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos” según difundió el propio organismo.

Asimismo, se puntualizó que cada 12 de julio, la idea es “buscar recordar que la esperanza puede impulsar acciones positivas tanto a nivel individual como colectivo”.

Esta jornada, según se detalló, procura:

Fomentar una cultura de paz y solidaridad.

Impulsar el diálogo y la cooperación entre las comunidades.

Promover el respeto por los Derechos Humanos.

Inspirar acciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Destacar la importancia de la resiliencia frente a las crisis y los conflictos.

Se añadió que la esperanza es un “motor” para enfrentar desafíos como la pobreza, las desigualdades, el cambio climático y los conflictos armados, y por tanto la fecha invita a gobiernos, organizaciones y ciudadanos “a trabajar en conjunto para construir sociedades más inclusivas, justas y sostenibles”.

Más allá de su carácter simbólico, el Día Internacional de la Esperanza busca dejar el mensaje de que incluso en contextos difíciles, la cooperación, la empatía y el compromiso colectivo pueden convertirse en herramientas fundamentales para generar cambios positivos y mejorar la vida de las personas.