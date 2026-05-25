Belgrano hizo historia: le ganó 3-2 a River y se consagró campeón por primera vez

Por primera vez en sus 121 años de historia, Belgrano de Córdoba es campeón del fútbol argentino. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 3-2 a River Plate en una final dramática disputada en el Estadio Mario Alberto Kempes y se quedó con el Torneo Apertura 2026 tras una remontada en los minutos finales.

El conjunto cordobés no solo obtuvo el primer campeonato de Primera División de su historia, sino que además se convirtió en el primer club de Córdoba en conquistar una liga nacional. El título también le aseguró la clasificación a su primera Copa Libertadores.

River golpeó primero, pero Belgrano reaccionó

River había comenzado mejor y golpeó primero a los 17 minutos del primer tiempo. Tras una jugada por derecha de Tomás Galván, Facundo Colidio empujó la pelota debajo del arco y puso el 1-0 para el equipo de Eduardo Coudet.

Belgrano reaccionó rápido. A los 26 minutos, luego de un córner ejecutado por Lucas Zelarayán, Leonardo Morales apareció en el primer palo y empató de cabeza. El partido mantuvo intensidad y ritmo de final durante toda la primera mitad.

En el complemento, River volvió a ponerse en ventaja a los 14 minutos. Colidio encabezó un contraataque y habilitó a Galván, que definió cruzado para marcar el 2-1. El equipo de Núñez parecía encaminarse al título, pero el cierre cambió por completo la historia.

Un final agónico y una noche histórica en Córdoba

A los 38 minutos, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano tras revisar en el VAR una mano de Lautaro Rivero dentro del área. Nicolás Fernández ejecutó con potencia y empató el partido.

El golpe definitivo llegó apenas cuatro minutos después. Franco Vázquez envió un centro desde la derecha, Fernández capturó la pelota dentro del área y sacó un remate que se desvió en un defensor antes de entrar junto al palo. El 3-2 desató el festejo de los miles de hinchas celestes que colmaron el Kempes.

Tras el pitazo final, el capitán Lucas Zelarayán recibió el trofeo de manos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. En medio de papelitos celestes y fuegos artificiales, el mediocampista levantó la copa e imitó el festejo de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 antes de compartir la celebración con el plantel.

Del otro lado, River cerró el semestre con un golpe inesperado y dejó escapar un título que parecía encaminado. El equipo ahora deberá enfocarse en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente a Blooming.

La noche en Córdoba terminó convertida en una escena histórica: Belgrano campeón, Córdoba celebrando su primera liga nacional y un club que rompió, finalmente, una espera de más de un siglo.

Con información de NA