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Efemérides
Día Mundial de la Contraseña: ¿por qué se celebra el 7 de mayo?

  • La fecha invita a reflexionar sobre la importancia de crear claves seguras en un contexto donde la seguridad online es cada vez más relevante.

Día de la contraseña
Día de la contraseña

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El Día de la Contraseña se celebra cada primer jueves de mayo, una jornada destinada a concientizar sobre la importancia de proteger la información personal en el entorno digital. La iniciativa fue impulsada por la Intel Security y adoptada por empresas tecnológicas y especialistas en ciberseguridad de todo el mundo.

En la actualidad, las contraseñas son la primera barrera de protección frente a accesos no autorizados a cuentas personales, redes sociales, correos electrónicos y servicios bancarios. Sin embargo, el uso de claves débiles o repetidas sigue siendo uno de los principales riesgos de seguridad para los usuarios.

Especialistas en seguridad recomiendan utilizar contraseñas largas, combinar letras, números y símbolos, y evitar datos personales fáciles de adivinar. Además, sugieren activar la verificación en dos pasos y renovar las claves de forma periódica para reducir vulnerabilidades.

El Día de la Contraseña también pone el foco en la evolución de los sistemas de autenticación. Cada vez más plataformas incorporan métodos adicionales, como huella digital, reconocimiento facial o claves temporales, para reforzar la protección de los datos.

En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad informática se vuelve una responsabilidad cotidiana. La fecha invita a revisar hábitos y a tomar medidas simples que pueden marcar la diferencia para proteger la información personal y evitar fraudes.

NB

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