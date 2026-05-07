Del “Waka Waka” a “Dai Dai”: Shakira vuelve al Mundial con la canción oficial de 2026

Shakira volverá a quedar ligada a la historia de los Mundiales. La artista confirmó este jueves que interpretará la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y sumará así una nueva participación en el evento deportivo más importante del planeta.

El anuncio fue realizado a través de un video grabado en el estadio Maracanã, donde la cantante presentó un adelanto de “Dai Dai”, el tema que acompañará la próxima edición del torneo organizado por la FIFA. El lanzamiento oficial de la canción será el próximo 14 de mayo.

En el teaser publicado en sus redes sociales, la cantante aparece rodeada de bailarines y elementos visuales vinculados a distintas ediciones históricas de la Copa del Mundo. El videoclip incluye referencias a los balones oficiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en un recorrido que parece conectar sus anteriores participaciones mundialistas con esta nueva etapa.

La presencia de Shakira en el universo futbolero tiene antecedentes que ya forman parte de la cultura pop global. En 2010 interpretó “Waka Waka (This Time for Africa)”, el himno del Mundial de Sudáfrica que se convirtió en uno de los temas más populares asociados al torneo. Cuatro años después volvió a participar con “La La La (Brazil 2014)”, consolidando un vínculo artístico con la competencia que ahora tendrá un nuevo capítulo.

El adelanto de “Dai Dai” recupera parte de esa estética festiva y multicultural. En las imágenes, la cantante luce un vestuario inspirado en los colores de la bandera colombiana, mientras que los bailarines representan distintas nacionalidades en alusión a las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026, el primero que se disputará con ese formato ampliado.

La grabación en el Maracaná también funcionó como un guiño a Brasil 2014, uno de los torneos más recordados de la carrera internacional de la artista. El ritmo, la coreografía y el tono celebratorio del nuevo tema despertaron rápidamente comparaciones con “Waka Waka”, una canción que superó fronteras y se transformó en un fenómeno global.

El anuncio llega además en un momento de gran exposición internacional para la cantante, que viene de una gira récord y de agotar múltiples fechas en América Latina, incluida Argentina.

Con información de la agencia NA