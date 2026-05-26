Detuvieron a un turista argentino en Brasil por llamar “esclavo” a un nene de 7 años

Un turista argentino de 63 años fue detenido en el estado brasileño de Minas Gerais, acusado de filmar y fotografiar a un niño de 7 años en un tren, al que calificó de “esclavo” en una conversación vía WhatsApp.

Eduardo Ignacio Murias viajaba en una formación del tren María Fumaca en Teradentes, en la localidad de María Das Verdentes, donde habría utilizado su celular para tomas imágenes del menor y enviarlas a través de la aplicación de mensajería, según informó el diario O Globo.

El niño se encontraba junto a su madre, su tía, su abuela, un primo y otro familiar, con quienes abordó el tren en São João del-Rei, a fin de festejar el cumpleaños de su progenitora. En ese momento, un pasajero advirtió a la mujer por las actitudes del argentino, quien de inmediato rechazó las acusaciones y se negó a entregar su teléfono.

De acuerdo al testimonio de la mujer, le costó entender al turista por su acento, al tiempo que el señalado desbloqueó el celular y exhibió el material en la charla que entabló con otra persona.

“Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí”; “Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas”; “Es negrito, pero muy lindito, gorda”; y “Lo puedo llevar de esclavo”, son algunas de frases racistas que se observan en el diálogo y que se divulgaron en las redes sociales.

El hombre permanece retenido en la Comisaría Tercera Regional de São João del-Rei, donde espera el futuro de su situación judicial.

Se trata del tercer caso de un argentino acusado de racismo en el país vecino, donde la abogada Agostina Páez estuvo tres meses allí por un episodio ocurrido en enero con un grupo de mozos y la Justicia la imputó por injuria racial.

Luego, otro hombre insultó a la repositora de un supermercado y también fue arrestado.

Con información de Noticias Argentinas

JIB