Mientras Milei dijo que las palabras García Cuerva fueron “constructivas”, los libertarios atacaron al arzobispo en redes: “Milita con sotana”

Mientras el presidente Javier Milei fue cauto con respecto a las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, al considerar que sus palabras fueron “válidas” y rescatar que el sacerdote abrió “un diálogo y un debate desde una posición que es absolutamente entendible, interesante, positivo y constructivo”, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Alberto “Bertie” Benegas Lynch, lanzó una dura crítica tras la homilía durante el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana y, a través de sus redes sociales, el lo acusó de “militar con sotana”, al tiempo que lo vinculó con dirigentes del peronismo como Sergio Massa, Malena Galmarini y Alicia Kirchner, a través de diversas fotografías del pasado.

“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, sentenció Benegas Lynch en su cuenta de la red social X.

En esa misma línea, cuestionó el sesgo ideológico de las palabras de la autoridad eclesiástica: “La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en mal lugar”.

Más tarde, en otro tuit, el diputado se pronunció abiertamente en contra del sostenimiento de los cultos por parte del sector público. “La unión religión y estado fue receta del horror en Europa. La Argentina la heredó de España. No debería existir tal unión”, evaluó Benegas Lynch, y agregó que “catalogar una religión particular como la oficial de un país no tiene sentido ni razón y ha servido para que creyentes de otras religiones financien la privilegiada”.

Nicolás Márquez: “García Cuerva se junta con malvivientes que militan con él”

Por su parte, el escritor y abogado libertario, muy cercano a Milei, opinó tras las las declaraciones de Grcía Cuerva: “Técnicamente no tiene el menor rigor académico la opinión de un obispillo embrutecido, inmoral y anticristiano. A tal punto esto es así, que el militante García Cuerva se junta jocosamente no con Católicos de estricta observancia sino con malvivientes que militan con él, en un partido fundado por un masón que encarceló Sacerdotes, quemó Iglesias, prohibió las procesiones religiosas, exilió Obispos y como consecuencia de sus herejías fue formalmente excomulgado en 1955 por Pío XII: me refiero al tirano Juan Perón, de quien el bocón que hoy encabezó el tedeum es acólito”, disparó Márquez en sus redes sociales.

Y agregó: “En rigor, este sujeto García Cuerva es parte de la camada de herejes infiltrados en la Iglesia que el apóstata Bergoglio colocó en lugares de poder. Su falible y precaria opinión tiene un peso minúsculo y sólo nos sirve de guía a los argentinos de bien para ratificar que Javier Milei está conduciendo el país hacia un rumbo correctísimo. Mucho me hubiese preocupado que el precitado clérigo kirchnerista elogiara la gestión del Presidente. Pero afortunadamente y para tranquilidad de todos fue crítico de la misma”, concluyó.

En el Tedeum, García Cuerva lanzó una advertencia sobre la realidad social del país y los riesgos de la fragmentación política. En su discurso, el jefe eclesiástico exhortó al diálogo y reclamó el cese de los discursos de odio.

“Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, exclamó el arzobispo ante los principales funcionarios nacionales, remarcando además que “el ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”.