Organizan nuevas clases públicas para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario

Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades estarán presentes en las clases públicas que se dictarán este martes frente al Palacio de Tribunales, para “defender” el sistema universitario nacional y “exigir” la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), ya aprobada por el Congreso.

Tras la masiva marcha de hace dos semanas y bajo el lema “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, la nueva jornada de protesta se extenderá desde las 11 a las 17.

Profesores universitarios brindarán clases abiertas para visibilizar el “ajuste” del Gobierno Nacional “que golpea salarios, becas, investigación” y el “funcionamiento” tanto de las universidades como de toda la comunidad universitaria: “Reclamamos una respuesta urgente”, añadieron.

A partir de las 15, estarán presentes la abogada laboralista (UBA) y docente universitaria, Natalia Salvo; los diputados nacionales por el Partido Justicialista (PJ) Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el antropólogo, docente y secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi.

Hasta el momento, la gestión del presidente Javier Milei insiste en no implementar la Ley para cumplir con “el equilibrio fiscal”, ya que argumentan que la normativa “no especifica la fuente de financiamiento para los gastos operativos y salarios” destinados a las universidades públicas.

Para eludir la aplicación de a normativa, que fue aprobada en dos oportunidades distintas (2024 y 2025), y luego de haber atravesado cuatro votaciones principales en el Congreso para su sanción, el Poder Ejecutivo optó por suspender de la norma por decreto y apeló fallos judiciales en contra.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene su reclamo a nivel legal y, después de exigirle al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, decidió presentar un documento ante la Corte Suprema de Justicia, que ya se encuentra en condiciones de resolver un dictamen definitivo.

Con información de agencias.