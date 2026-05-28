Día Mundial de la Hamburguesa: por qué se celebra cada 28 de mayo

El 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa, una fecha que cada año gana más protagonismo en el calendario gastronómico y moviliza a restaurantes, cadenas de comida rápida y locales especializados con promociones, descuentos y menús especiales.

Considerada uno de los platos más populares del mundo, la hamburguesa logró trascender fronteras y adaptarse a las costumbres culinarias de distintos países. Desde las versiones clásicas con carne, queso y vegetales hasta las opciones gourmet, vegetarianas y veganas, este producto se consolidó como un fenómeno cultural y gastronómico.

Aunque no existe una versión oficial sobre el origen de la efeméride, la historia de la hamburguesa se remonta a fines del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos, donde comenzó a popularizarse como una comida rápida, económica y práctica. Con el tiempo, las grandes cadenas internacionales impulsaron su expansión global y la transformaron en un símbolo de la cultura urbana.

En Argentina, la hamburguesa dejó de ser solamente una opción de comida rápida para convertirse también en una propuesta gastronómica de autor. En los últimos años crecieron las hamburgueserías artesanales que apuestan por ingredientes premium, panes caseros, carnes seleccionadas y combinaciones innovadoras.

El Día Mundial de la Hamburguesa también representa una oportunidad comercial para el sector gastronómico. Muchos locales preparan promociones especiales y menús temáticos para atraer clientes, en una jornada que suele generar un importante movimiento en bares y restaurantes.

Además, especialistas destacan que el auge de este producto estuvo acompañado por nuevas tendencias de consumo, con alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten que buscan adaptarse a distintos estilos de alimentación sin perder el espíritu clásico de la hamburguesa.