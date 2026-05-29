Milei se reunió con el millonario inglés Maurice Ostro, que estudia instalar data centers apalancado en el Súper RIGI

El presidente Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada al empresario y filántropo británico Maurice Ostro. La reunión se inscribe en la campaña oficial para atraer grandes capitales al Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivos para inversiones que el Gobierno envió al Congreso días atrás.

Según trascendió, Ostro exploraría volcar fondos en centros digitales de procesamiento de datos (data centers), enmarcados en el nuevo esquema que ofrece estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, tasa corporativa del 15% y libre disponibilidad de divisas para proyectos de más de USD 1.000 millones.

No es el primer cruce entre los dos. El registro oficial de obsequios revela que el 16 de junio de 2025, durante una audiencia en una de sus giras internacionales, Milei recibió de Ostro un par de gemelos y una pulsera de la marca familiar. Un regalo de la misma empresa cuyo producto estrella, el topacio azul más grande del mundo, fue donado al Museo de Historia Natural de Londres: 15 centímetros de largo, 9.381 quilates, casi dos kilos. Su valor no se revela.

El puente entre Milei y Ostro lo habría tendido Boris Johnson. Los dos británicos se conocieron a fines de los 80 en un debate de la Oxford Union y mantuvieron el vínculo. Johnson visitó Casa Rosada en 2024 y, según consignó La Nación, habría sido quien acercó al magnate de las piedras preciosas al presidente argentino.

Ostro no es solo un gemólogo. Es abogado, exalumno de la Universidad de Nueva York y de la Escuela de Negocios de Harvard, fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico y tiene antecedentes en logística aeronáutica, alimentos y medios. En 2011 le regaló a la reina Isabel II un collar con nueve topacios y 70 diamantes. El mes pasado, Milei se reunió también con Peter Thiel, cofundador de Palantir, empresa igualmente vinculada al negocio de los data centers —y a la inteligencia artificial aplicada a defensa—.

El intercambio con Ostro se da mientras el oficialismo comienza a debatir en Diputados el Súper RIGI, un proyecto que también apunta a atraer inversiones en inteligencia artificial, drones y tecnología de defensa.

Este mismo viernes Milei mantiene un cónclave con representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), en un clima de tensión por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una de las piezas del acuerdo comercial con Estados Unidos firmado en febrero. El proyecto tiene dictamen favorable en Diputados pero el oficialismo no fijó todavía fecha de votación, lo que genera incertidumbre en el sector farmacéutico sobre los cambios que implicaría en el régimen de patentabilidad de medicamentos.