Día del Ejército argentino: ¿por qué se celebra el 29 de mayo?

El Día del Ejército Argentino se celebra cada 29 de mayo en conmemoración de la creación del Ejército nacional en 1810, pocos días después de la Revolución de Mayo. La Primera Junta dispuso entonces la organización de fuerzas militares para defender el nuevo gobierno patrio y garantizar la seguridad del territorio.

El nacimiento del Ejército Argentino estuvo estrechamente vinculado al proceso de independencia. Desde sus primeros años, la fuerza participó en campañas militares fundamentales lideradas por figuras históricas como Manuel Belgrano y José de San Martín, protagonistas de las luchas emancipadoras en Sudamérica.

A lo largo de la historia, el Ejército Argentino cumplió distintos roles vinculados a la defensa nacional, la asistencia en emergencias y la participación en misiones de paz internacionales. Actualmente, además de sus funciones militares, interviene en operativos de ayuda humanitaria frente a inundaciones, incendios y otras situaciones de emergencia.

La jornada también busca reconocer el trabajo y la formación de quienes integran la institución, así como recordar episodios clave de la historia militar argentina. En distintas provincias suelen realizarse actos, ceremonias y actividades conmemorativas.

Cada 29 de mayo, el Día del Ejército Argentino invita a reflexionar sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la construcción histórica del país y su función actual dentro del sistema democrático argentino.

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