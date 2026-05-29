Cómo es la vida de la única mujer que venció a Trump tras denunciarlo por acoso sexual

“Si te preocupaba que te arrastraran por el barro, ¿por qué decidiste demandar a Donald Trump?”, pregunta la abogada Alina Habba.

Tranquila y serena, E. Jean Carroll se quita los lentes y responde con firmeza: “Porque me llamó mentirosa. Me llamó mentirosa. Y no podía dejarlo pasar”.

La declaración privada de Carroll de 2022 se hace pública por primera vez en Ask E. Jean, un documental de Ivy Meeropol sobre una mujer de carácter fuerte, gran resiliencia e ingenio agudo que se niega a que le asignen el papel de víctima o de figurante en el universo cinematográfico de Trump.

Carroll, de 82 años, periodista, autora y columnista, es la única mujer que venció a Trump en los tribunales, una hazaña que logró no una, sino dos veces. En 2019 denunció que él la violó en un probador de unos grandes almacenes de Manhattan a mediados de la década de 1990, lo que dio lugar a dos juicios de gran repercusión mediática.

Ask E. Jean analiza la cuestión de por qué esperó décadas para dar un paso al frente y argumenta de forma convincente que pertenece a la “generación silenciosa”, un grupo de mujeres que fueron condicionadas para soportar el comportamiento depredador de los hombres con un encogimiento de hombros y una sonrisa.

Cuando acusé a Donald Trump de agresión sexual, no tenía ni idea de lo que me esperaba. La avalancha de calumnias ha sido increíble E Jean Carroll

“Nací en 1943”, explica en la película. “Somos la generación de la cabeza alta, de seguir adelante, de sonreír y aguantar. No nos quejábamos. Nunca se me habría ocurrido. De hecho, nos reíamos y seguíamos adelante. Así es como manejábamos las cosas”.

Carroll fue Miss de la Universidad de Indiana y Miss Cheerleader, se convirtió en la primera mujer editora colaboradora de la revista Playboy y escribió la combativa columna Ask E. Jean para Elle de 1993 a 2019. Presentó su propio programa de televisión por cable, escribió para una temporada de Saturday Night Live y fue autora de una biografía no autorizada de su colega, el periodista gonzo Hunter S. Thompson.

Cuando Trump abusó sexualmente de ella en un probador de Bergdorf Goodman, Carroll hizo lo que hicieron innumerables mujeres de su época: confió en amigas de confianza —la autora Lisa Birnbach y la periodista de televisión Carol Martin— y luego enterró el recuerdo en lo más profundo de su ser. Y su reacción inicial, intentar restarle importancia con una risa, se utilizó con frecuencia en su contra.

Meeropol aborda esto con empatía, mostrando cómo la risa le sirvió de escudo desesperado. “No se arrepiente de nada y muchas mujeres se reconocerán en ella”, dice a través de Zoom desde su casa en Cold Spring, Nueva York. “Por supuesto, podés intentar reírte porque es como: 'un momento, ¿qué está pasando aquí? No quiero que esta persona se enoje'. Tiene mucho sentido, pero se distorsiona mucho por cómo hablamos de estas cosas”.

El camino de Carroll hasta los tribunales no fue premeditado. Inicialmente, escribió una lista de “hombres repugnantes” —entre los que se encontraba Trump— porque el movimiento #MeToo la había afectado profundamente, y sus lectoras le pedían consejo sobre si debían dar a conocer sus propias historias de abuso.

Fue la reacción de Trump la que encendió la mecha. De pie en el jardín de la Casa Blanca, el presidente de EEUU —que fue acusado de conducta sexual inapropiada por unas 27 mujeres, algo que él niega— la tildó de mentirosa y de “chiflada” e insistió en que “no era su tipo”. Para Carroll, que había pasado décadas forjándose una carrera basada en su credibilidad e ingenio, la difamación implacable era intolerable.

Se asoció con Roberta Kaplan, una abogada civil descrita por sus colegas como una “luchadora callejera” y una “fuerza de la naturaleza”. En 2023, un jurado declaró a Trump responsable de abuso sexual y difamación, pero no determinó que la hubiera violado, y concedió a Carroll 5 millones de dólares. Durante su declaración, se le mostró a Trump una fotografía de 1987 en la que aparecía él mismo con su primera esposa, Ivana Trump, Carroll y el entonces marido de esta, John Johnson, en un acto público en Nueva York. Trump confundió a Carroll con su exmujer, Marla Maples, lo que socavó su defensa de “no es mi tipo”.

En 2024, un segundo jurado concedió a Carroll 83,3 millones de dólares por difamación en relación con los continuos ataques de Trump en las redes sociales, como medida punitiva para disuadirlo de seguir difamándola. Pero los abogados de Trump están tratando de revocar las sentencias y Carroll aún no ha recibido ni un céntimo.

Carroll dice en la película: “Cuando acusé a Donald Trump de agresión sexual, no tenía ni idea de lo que me esperaba. La avalancha de calumnias fue increíble”.

El Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra la escritora para determinar si cometió perjurio en las demandas civiles presentadas contra Donald Trump. Desde el año pasado, el Departamento de Justicia bajo la administración de Trump emprendió una serie de investigaciones contra los adversarios del presidente y, en algunos casos, presentó cargos penales.

En ese contexto, conseguir que aceptara participar en un documental requirió el tipo de tenacidad que Meeropol, de 57 años, perfeccionó a lo largo de una carrera dedicada a explorar las intersecciones entre la vida personal y las fuerzas políticas. Al principio, Carroll no quería saber nada del asunto.

“Tuve suerte porque, básicamente, se lo dijo a todo el mundo —no voy a usar palabrotas—, pero la frase que transmitió a través de su agente a mi representante fue: 'Prefiero comerme un zapato'. Me parece muy gracioso porque es típico de ella.”

El gran avance se produjo cuando un amigo común convenció a Carroll para que viera el aclamado documental de Meeropol para HBO Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn, sobre el famoso abogado que fue mentor del joven Trump y procesó a los abuelos de Meeropol, Julius y Ethel Rosenberg. A continuación hubo una reunión por Zoom, la conexión fue inmediata y Carroll declaró: “Muy bien, Ivy, hagámoslo”.

Meeropol descubrió a una mujer que sigue siendo enérgica, excéntrica, divertida, generosa en su apoyo y, a pesar de su condición de figura pública perteneciente a la élite mediática de Nueva York, celosa de su soledad. “Necesita su tiempo a solas; es escritora; eso es lo que le encanta hacer. Le gusta estar en su cabaña con sus perros, tomando té y escribiendo o informando. Mucho de lo que tuvo que soportar con los juicios y toda la publicidad le resultó muy duro”.

Conseguir financiación para el proyecto resultó más difícil. Los financiadores y los estudios rechazaron la película una y otra vez, achacándolo al cansancio hacia Trump, al exceso de películas del #MeToo o a que Carroll no era lo suficientemente famosa. “Me sorprendió y me decepcionó”, dice Meeropol. “Pensé: tenemos al personaje más increíble de la historia del documental, posiblemente”.

La película finalmente consiguió una inversión de capital independiente en 2023, con un presupuesto de menos de 2 millones de dólares. Mientras tanto, Meeropol y su equipo habían estado rebuscando en el abarrotado trastero de Carroll y en el sótano de su casa, rescatando cajas de cintas VHS polvorientas.

“Al día siguiente me llamó y me dijo: 'no te lo vas a creer. El sótano se ha inundado'”. Las cintas rescatadas, junto con otros 25 episodios desenterrados por NBCUniversal, proporcionaron material de archivo del programa de televisión de Carroll de la década de 1990, emitido en la cadena de cable America’s Talking, dirigida por Roger Ailes.

Al ver el material, a Meeropol le llamó la atención lo radicalmente progresistas que eran los consejos de Carroll para la época.

“Da consejos increíbles en una época en la que las mujeres no escuchaban eso. Como: ”No tienes que estar casada a los 30. ¿Quién te ha dicho eso? No te castigues por no estar casada a los 30. Si te aburres en casa porque tu marido se va a trabajar y tú llevas a tu hijo al colegio, vete a la universidad.“

“Es muy interesante verlo porque es un momento que parece sacado de una cápsula del tiempo de mediados de los 90. Como dice E Jean, las mujeres por fin hablaban de sus carreras y de lo que querían hacer con sus vidas, algo que ella no había experimentado, salvo por ser una excepción que se había labrado su propio camino cuando llegó a Nueva York y lanzó su carrera en el mundo de las revistas, dominado por los hombres”.

Meeropol estaba decidida a no presentar a Carroll como una víctima. “Ella misma rechaza esos términos, incluso el de superviviente. A veces no sé qué lenguaje usar porque es un tema tan actual, pero ella encarna lo contrario de eso. De eso es de lo que ha estado hablando Gisèle Pelicot [una mujer francesa que renunció a su derecho al anonimato como víctima en un caso de violaciones múltiples] y de lo que hablan las supervivientes de Epstein que están dando un paso al frente: la vergüenza tiene que cambiar de bando”, dice la directora.

“Pensé mucho en eso con E Jean. Ella misma encarna la otra cara de la vergüenza porque se sienta ahí y dice: sí, estaba coqueteando con Donald Trump, intenté restarle importancia y me encantan los hombres. Es rompedor. Lo peor para ella habría sido —lo dice en su programa cuando habla con una joven que cuenta que fue violada— convertirse en la víctima.”

Meeropol espera que el documental vaya más allá de la experiencia de una sola mujer. “No podemos dejar que estas historias queden enterradas”, insiste la directora. “¿La Administración Trump o quienquiera que se esconda en los archivos de Epstein? Estoy harto de ello y E Jean también. Muchas de nosotras, hombres y mujeres, estamos hartas, así que hay que sacar las cosas a la luz y mostrar la verdad”.