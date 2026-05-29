Kicillof acusó a Milei de encabezar “el gobierno más insensible de la democracia”

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Salud” en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, donde sostuvo que “frente al abandono, el ajuste y la crueldad” de la gestión nacional, su gobierno provincial eligió “luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio y un privilegio, sino un derecho para todos”.

Junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Julio Alak y el dirigente Daniel Gollan, el mandatario bonaerense volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y sostuvo: “Es este plan económico el que enferma: no puede haber equilibrio en el marco de la miseria planificada y la crueldad organizada; no hay orden cuando la sociedad está atravesada por la desesperación y la angustia”.

“La motosierra mata: tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y de un 37% de la mortalidad materna. Ya no caben dudas: el de Milei es el gobierno más insensible que ha tenido la democracia argentina”, agregó.

En ese sentido, el Gobernador subrayó: “Nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de ser capaces de darle a la Argentina un proceso de desarrollo justo, federal y sostenible”.

“Esta derecha extrema quiere instalar que los derechos son privilegios. Nosotros decimos con claridad: una sociedad mejor no se construye abandonando al que necesita ayuda, se construye ampliando derechos, protegiendo a los más vulnerables y garantizando la igualdad”, indicó.

“Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y cada centro de salud porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina. No hay futuro posible en nuestra Nación si se abandona la salud del pueblo: por eso, nosotros nos comprometemos a defenderla con toda nuestra fuerza”, concluyó Kicillof.

Estuvieron en el acto miembros del gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; y representantes de los trabajadores del sistema salud, del sector universitario y de organizaciones sindicales.