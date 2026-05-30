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Noticias de la Gran Guerra

  • Agosto de 1914. Estalla de la Primera Guerra Mundial y en Buenos Aires no se habla de otra cosa. Hay multitudes en las calles, hay acaloradas discusiones frente a las pizarras con telegramas, hay diarios que tiran centenares de miles de ejemplares.

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Otras ciudades del mundo experimentan reacciones similares, pero la respuesta porteña es muy singular. ¿Por qué una sociedad neutral y remota tramita estos acontecimientos con semejante intensidad? ¿Cómo llega la información, y quién la provee? ¿Cómo reacciona la opinión pública porteña ante los contendientes? En este episodio, conversamos con Emiliano Sánchez sobre la Gran Guerra como episodio mediático. 

Entrevistado: Emiliano Sánchez

Conducción: Lila Caimari

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial. 

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