Noticias de la Gran Guerra

Otras ciudades del mundo experimentan reacciones similares, pero la respuesta porteña es muy singular. ¿Por qué una sociedad neutral y remota tramita estos acontecimientos con semejante intensidad? ¿Cómo llega la información, y quién la provee? ¿Cómo reacciona la opinión pública porteña ante los contendientes? En este episodio, conversamos con Emiliano Sánchez sobre la Gran Guerra como episodio mediático.

Entrevistado: Emiliano Sánchez

Conducción: Lila Caimari

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.