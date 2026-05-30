Efemérides
Día Nacional de la Donación de Órganos: ¿por qué se celebra el 30 de mayo en Argentina?
El Día Nacional de la Donación de Órganos se celebra cada 30 de mayo en Argentina con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la donación y reconocer a quienes, a través de este gesto solidario, permiten mejorar o salvar la vida de otras personas.
La fecha fue establecida en homenaje al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática que dio a luz en un hospital público del país, un hecho considerado un símbolo de vida y esperanza para la comunidad médica y para quienes esperan un trasplante.
En Argentina, el organismo encargado de coordinar y regular la actividad de donación y trasplante es el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante). A través de campañas y programas de concientización, se busca informar a la población sobre la importancia de expresar la voluntad de donar órganos.
La donación de órganos puede permitir trasplantes de corazón, riñón, hígado, pulmones y otros tejidos, ofreciendo nuevas oportunidades de vida a pacientes con enfermedades graves. Sin embargo, especialistas destacan que todavía es fundamental fortalecer la información y promover el compromiso social con esta causa.
Cada 30 de mayo, el Día Nacional de la Donación de Órganos invita a reflexionar sobre el valor de la solidaridad y la importancia de hablar sobre la donación dentro de las familias. Un solo donante puede salvar varias vidas y transformar el futuro de muchas personas.
NB
0