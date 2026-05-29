La Casa Blanca estrenó una web que compara a los migrantes con extraterrestres: “Caminan entre nosotros”

La Casa Blanca lanzó un mapa de arrestos de personas migrantes en Estados Unidos, en un sitio web titulado “aliens”, cuya portada es una silueta caminando por el desierto a modo de burla sobre la idea de que el país guarda secretos sobre el espacio.

El portal se abre con un texto que se desplaza igual que el de las películas de La Guerra de las Galaxias, con bloques de texto que aparecen a medida que los usuarios se desplazan mientras caen estrellas de fondo.

“Caminan entre nosotros”, dice el sitio web. “Durante 60 años, el Gobierno estadounidense guardó un secreto celosamente. Los extraterrestres estuvieron caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana. Compraron en las mismas tiendas, asistieron a las mismas clases que nuestros hijos y llevaron una vida humana aparentemente normal”.

En la parte baja de la página aparece un contador que muestra el número de los llamados “encuentros” realizados, cifra que ascendía a 3,1 millones y seguía aumentando.

El nuevo mapa no especifica el período de tiempo de las capturas, pero debido a la cifra se podría tratar de los datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional en un informe que adjunta las detenciones desde septiembre de 2024 hasta abril del presente año.

“Si fuiste testigo de un abducción alienígena, no te alarmes. El alien está en buenas manos. Nosotros nos ocuparemos de él… y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”, dice la web.

La página incluye a continuación un enlace al formulario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para enviar denuncias, animando a informar sobre lo que Casa Blanca denomina “aliens sospechosos”.

La palabra 'alien'

En Estados Unidos, la palabra “alien” sigue siendo parte de la terminología oficial para referirse a cualquier persona que no sea ciudadana o nacional. Etimológicamente, deriva del latín alienus, que significa “perteneciente a otro” o “extranjero”.

“El término 'alien' tiene varios significados, ya que se refiere tanto a los seres extraterrestres procedentes del espacio exterior como a la clasificación jurídica de los migrantes como extranjeros u otros. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos (INA), se define a un alien como 'cualquier persona que no sea ciudadano o nacional de los Estados Unidos”, explica en un artículo D. Ouellet, becaria del programa Weatherhead de la Universidad de Harvard.

Su uso está desfasado, además de ser lingüísticamente inadeduado, a su juicio. “En los últimos años, se impulsó un cambio gradual para dejar de utilizar el término 'alien' en los documentos oficiales y en el lenguaje normativo, y en algunas legislaciones estatales se sustituyó por términos como 'no ciudadano' o 'ciudadano extranjero', que se consideran más precisos, lo que refleja un creciente reconocimiento de que el lenguaje conforma las realidades jurídicas y sociales”, escribe.

En este contexto, el término 'alien' , prosigue, “va más allá de servir de etiqueta para una categoría jurídica”. “Sirve para reforzar una narrativa de amenaza existencial: cuerpos que no pertenecen, que son fundamentalmente diferentes a nosotros, en los que no se puede confiar. La presencia y el uso continuado de esta etiqueta en el discurso actual sobre inmigración no es, podría decirse, meramente semántica; es ideológica. Codifica una percepción del no ciudadano no como un individuo que simplemente se trasladó desde otro país, sino como alguien fundamentalmente incognoscible, poco fiable y, lo que es más importante, indigno de derechos”, agrega.

Según indica la experta, términos como 'alien' “influyen en la situación jurídica, repercuten en la percepción pública, evocan respuestas emocionales y moldean el discurso político. De este modo, el lenguaje jurídico funciona no solo como una herramienta de clasificación, sino también como un instrumento de poder que define los límites de la pertenencia”.

Con información de EFE.