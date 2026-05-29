Trump siembra más confusión y dice que está a punto de tomar una decisión sobre el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una “decisión final” sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. El mensaje, en el que vuelve a enumerar sus demandas, siembra más confusión sobre el estado de la diplomacia para poner fin a la guerra después de que Teherán negara este jueves haber cerrado un preacuerdo con Washington, como habían asegurado numerosos medios y confirmado fuentes del Gobierno de EE.UU.

“Irán debe comprometerse a no poseer nunca armas nucleares ni bombas. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peajes, para permitir el tráfico marítimo sin restricciones en ambas direcciones. Todas las minas acuáticas (bombas), si las hubiera, serán eliminadas (ya retiramos, mediante detonación, numerosas minas de este tipo con nuestros magníficos dragaminas submarinos. Irán completará la retirada inmediata y/o la detonación de cualquier mina que quede, ¡que no serán muchas!)”, escribe en su red, Truth Social. “Los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro increíble y sin precedentes bloqueo naval, que ahora se levantará, pueden iniciar el proceso de '¡regreso a casa!'. ¡Saludad de mi parte a sus esposas, maridos, padres y familias, de parte de su presidente favorito!”, añade.

Asimismo, sostiene: “El material enriquecido, a veces denominado 'polvo nuclear', que yace enterrado a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas —a causa de nuestro poderoso ataque con bombarderos B-2 hace 11 meses, que se posó sobre ellas—, será desenterrado por Estados Unidos (que, según se acordó, es el único país, junto con China, con la capacidad mecánica para hacerlo), en estrecha coordinación y colaboración con la República Islámica de Irán, además de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y SERÁ DESTRUIDO”. “No se intercambiará dinero alguno, hasta nuevo aviso. Se acordaron otros puntos, de mucha menor importancia. Me reuniré ahora, en la Sala de Situación, para tomar una decisión definitiva. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluye.

“Trump acaba de publicar que se llegó a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz, pero solo si Irán no cobra tasas a Irán; si EE.UU. se lleva el uranio enriquecido. Es decir, solo si Irán acepta una rendición incondicional ante EE.UU. Es poco probable que Irán acepte esto”, dice en X Robert Pape, profesor de la Universidad de Chicago especializado en Seguridad.

Fuentes iraníes dicen que es una “mezcla de verdad y mentiras”

Fuentes iraníes, citadas por Fars, rebatieron la narrativa de Trump sobre una “victoria ficticia”, calificando sus declaraciones de “mezcla de verdad y mentiras”. Según indica el medio iraní, plantea cuestiones que “contradicen las disposiciones” del texto.

“Trump afirmó que Irán está obligado a abrir el estrecho de Ormuz sin pagar peajes, si bien no existe tal cláusula en el texto del acuerdo. Irán recalcó que, una vez levantado el bloqueo, abrirá el estrecho según los acuerdos previamente establecidos. Estos acuerdos podrían abarcar desde la vigilancia e inspección de buques hasta la prestación de servicios y seguridad, para lo cual, según corresponsales de Fars, Irán está preparando el terreno”, dice la agencia iraní. “Trump afirmó que Irán desmantelará o destruirá su material nuclear. Fuentes informadas recalcaron que no solo no existe tal cláusula en el memorando de entendimiento, sino que esta afirmación carece de fundamento”, añade.

Por el contrario, estas mismas fuentes aseguran que la parte “más importante del acuerdo que Trump no mencionó es el acceso inmediato a 12 000 millones de dólares en activos congelados”, así como un alto el fuego en Líbano. “Solo si se resuelven estos asuntos, Irán entablará conversaciones en la siguiente etapa sobre el levantamiento de todas las sanciones y la cuestión nuclear”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo tras una llamada con su homólogo omaní que el “acuerdo final” depende de que Estados Unidos abandone sus “exigencias excesivas y posturas variables contradictorias”.

Confusión sobre el preacuerdo

Irán y Estados Unidos intensificaron durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El medio estadounidense Axios informó este jueves que las dos partes habían llegado a un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que estaba a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense.

Irán negó ese extremo a través de la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, que publicó que el texto del acuerdo entre Irán y Estados Unidos no fue finalizado y fue modificado en los últimos días, en medio de las especulacines acerca de un posible anuncio para poner fin al conflicto.

“El texto aún no se ultimó y en caso de que se ultime se anunciará oficialmente”, indicó Tasnim citando a una fuente informada de las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. La fuente dijo que el texto del memorando de entendimiento “sufrió cambios en los últimos días” y aseguró que los detalles de los borradores difundidos por medios occidentales son inexactos.

Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que impuso contra buques iraníes y desbloquearía activos bloqueados del país persa.

El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más delante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica. Este asunto sería abordado durante la ampliación de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado mes de abril.