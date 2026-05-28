EE.UU. dice que llegó a un preacuerdo con Irán para prorrogar el alto el fuego pero Teherán lo desmiente

Diferentes medios informaron este jueves, citando fuentes estadounidenses, que los negociadores de Washington y Teherán habían alcanzado un preacuerdo para prorrogar la tregua de 60 días. Sin embargo, esta información fue desmentida horas después por los medios iraníes.

La agencia de noticias iraní Tasnim, citando a una fuente cercana al equipo negociador de Teherán, afirma que el texto de un posible memorando de entendimiento aún no se ultimó ni confirmó. La fuente añade que las informaciones de los medios occidentales que afirman que el acuerdo ya se había ultimado “no son válidas”. Tasnim, citando a la fuente, afirma que Teherán no informó al mediador paquistaní que el texto esté completo y que notificará tanto al mediador como al público una vez que estuviera ultimado.

Axios adelantó que ambas delegaciones habían alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para prorrogar el alto el fuego –información confirmada posteriormente por otros medios como Al Jazeera y Reuters– e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. El mismo medio publicaba que el memorando de entendimiento (MOU) de 60 días estipulará que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz será “sin restricciones”, es decir, que no habrá peajes ni boicot, y que Irán deberá retirar todas las minas del estrecho en un plazo de 30 días.

Según esta información, que Irán no confirmó, el bloqueo naval estadounidense también se levantará, pero esto ocurrirá en proporción al restablecimiento del tráfico marítimo comercial, mientras que el acuerdo incluirá el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares y establecerá que los primeros temas a negociar durante los 60 días serán cómo gestionar el uranio altamente enriquecido de Irán y cómo abordar el enriquecimiento iraní.

De acuerdo con Axios, Estados Unidos se comprometerá a discutir el levantamiento de las sanciones y la liberación de los fondos iraníes congelados como parte de las negociaciones. El acuerdo también incluirá un análisis de un mecanismo para ayudar a Irán a comenzar a recibir bienes y ayuda humanitaria.

El medio estadounidense recoge que el martes los términos del acuerdo ya estaban prácticamente pactados, aunque ambas partes aún debían obtener la aprobación de sus respectivas capitales.

Los negociadores estadounidenses, por su parte, están a la espera del sí definitivo de Trump, quien, según Axios, transmitió a los mediadores que quería tomarse un par de días para reflexionar al respecto.

Ataques recientes

Desde que Trump aseguró el sábado pasado que el acuerdo con Irán era “inminente”, no dejan de emitirse señales que lo desmienten, como los bombardeos estadounidenses de los últimos días pero, también, la escalada bélica de Israel en Líbano, hasta el punto de declarar este miércoles el sur del país “zona de combate”.

Kuwait, por su parte, informó haber sufrido un ataque con misiles y drones desde Irán, después del ataque de Estados Unidos contra el país persa.

La Guardia Revolucionaria declaró en un comunicado que respondió al ataque estadounidense contra una posición militar iraní cerca del aeropuerto de Bandar Abbas, atacando una base aérea de EE.UU. en Kuwait: “Esta respuesta constituye una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará sin respuesta y que, de repetirse, nuestra reacción será aún más contundente”

Trump afirmó este miércoles, durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, que Irán está “negociando con las reservas agotadas”, el mismo día en que el Mando Comando Central de EE.UU. derribó cuatro drones iraníes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz y atacó una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas (ciudad iraní cerca del estrecho de Ormuz) que estaba a punto de lanzar un quinto dron, según el Ejército de EEUU, informa AP.