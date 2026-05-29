Ordenan un allanamiento en el Hospital Durand por la muerte del paciente que habría sido desconectado

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 44 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó este viernes un allanamiento en el Hospital Durand, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de la investigación por la muerte de Juan Ignacio Sequeira.

Según informaron fuentes del caso, el objetivo del procedimiento es secuestrar documentación que pueda resultar relevante para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El operativo era llevado adelante por efectivos de la Policía Federal en el centro de salud donde Sequeira permanecía internado desde la semana pasada por un cuadro de neumonía bilateral. Debido a la gravedad de su estado, los médicos habían decidido inducirle un coma e intubarlo, aunque con el correr de los días su evolución mostraba signos favorables.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los familiares fueron informados de que el paciente había muerto luego de que una paciente psiquiátrica presuntamente le quitara el tubo de oxígeno.

Germán, hijo de la víctima, relató a Noticias Argentinas que los médicos “encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado”.

Mientras avanza la investigación judicial, trabajadores y delegados sindicales del hospital aseguran que el episodio dejó al descubierto problemas estructurales que vienen denunciando desde hace años. Según relataron a elDiarioAR, la paciente psiquiátrica habría recorrido cerca de 200 metros dentro del establecimiento hasta ingresar a terapia intermedia sin que nadie pudiera detenerlo.

Héctor Ortiz, delegado de ATE y licenciado en enfermería del Durand, sostuvo que el área donde ocurrió el hecho funciona actualmente como “una terapia intensiva encubierta”, debido al desborde del sistema y la falta de camas críticas. “No puede haber pacientes tan delicados en terapia intermedia”, afirmó, y señaló que el sector no cuenta con la cantidad suficiente de enfermeros ni con la capacidad de vigilancia adecuada para pacientes con asistencia respiratoria mecánica.

Los reclamos gremiales incluyen además denuncias por falta de personal, problemas de infraestructura y déficit de seguridad. Según Ortiz, en el sector donde ocurrió el episodio había una sola persona encargada de vigilancia para controlar distintas áreas del hospital.

ATE también recordó que el Durand atraviesa desde hace años situaciones críticas vinculadas al deterioro edilicio y la falta de recursos. En 2024 una terapia intensiva debió cerrar temporalmente por fallas en el sistema de aspiración central y, en 2025, el hospital redujo camas de terapia intensiva por falta de profesionales especializados.

La Junta Interna de Delegados reclamó una “investigación inmediata, exhaustiva y transparente” y exigió medidas urgentes para reforzar la seguridad y el funcionamiento de las áreas críticas del hospital. La familia de Sequeira, en tanto, ya inició acciones legales para esclarecer lo sucedido.

Con información de la agencia NA