Los clásicos veraniegos de Mar del Plata: Aquarium, Parque Camet y paseos en catamarán

Mar del Plata tiene una virtud que se nota especialmente durante febrero, aunque la playa sigue siendo el programa número uno, hay opciones que son un cambio de aire. Para familias, grupos mixtos, o para quienes se cansan fácilmente de la rutina de playa, los clásicos nunca fallan. El Aquarium, el Parque Camet y las excursiones en catamarán son algunas de las que se repiten temporada tras temporada por la simple razón de que planifican el día en la ciudad.

Para los turistas que son de otras provincias, una de las alternativas más recomendadas es viajar en micro, ya que se eliminan los problemas de tener que andar en auto y así tener más tiempo para organizar el itinerario. La mejor recomendación es poder mirar con tiempo los pasajes a Mar del Plata en micro desde Buenos Aires y poder llegar tranquilo y sin tantas preocupaciones durante el día.

El Aquarium es la más típica de las salidas familiares. Aparte de los espectáculos y las zonas de exhibición, en verano se convierte en una excursión de un día: lleva varias horas, tiene recorridos interiores que funcionan incluso si hace viento, y suele servir de salvavidas para esos días en que la playa está llena de gente. En febrero también es un buen comodín porque muchas familias ya llevan varios días de mar y buscan una alternativa para que los niños no comiencen a aburrirse.

En el extremo norte, el Parque Camet brinda, en cambio, un descanso diferente: un poco de verde, sombra y otro respiro. Es un parque extenso, con sectores de picnic, paseo y ciclismo. No hay un espectáculo cerrado ni un recorrido convencional; es un lugar para estar. Y en febrero, todavía caluroso, pero sin la intensidad de la gente que viaja en enero, un día de campo es un punto ideal entre caminar y no fatigarse.

Las excursiones en catamarán son un clásico distintivo de la ciudad. La experiencia de Mar del Plata en el agua, cambia. La costa se ve distinta, la ida y venida del puerto entretiene, y el viaje se vive como un largo pero contundente paseo. No hace falta ser un amante de los barcos, con querer experimentar un paseo fuera de lo común, alcanza. Para las familias suele ser una buena opción porque es un paseo que emociona a chicos y grandes por igual y no demanda mucha complicación.

Lo mejor que se puede hacer con estos tres es dividirlos a lo largo de la semana, para alternar con la playa. Obviamente hacer los tres en el mismo día o en días seguidos es complicado; ya que el Aquarium es agotador, el catamarán está sujeto al clima y al estado del mar, y Camet requiere otro ritmo. Al contrario: si se los considera como un comodín, el viaje es mejor. Playa por la mañana, plan por la tarde y una noche tranquila. Ese ritmo fácil, en febrero, suele ser el mejor.

Mar del Plata ofrece mil propuestas, pero estos son los clásicos que no fallan. El Aquarium es ideal para una excursión de día completo, el Parque Camet para dar una vuelta en el campo y por último un paseo en catamarán para ver la ciudad de otra manera.