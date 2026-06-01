Día Mundial de la Leche: ¿por qué se celebra el 1 de junio?

Cada 1 de junio se conmemora el Día Mundial de la Leche, una efeméride promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el objetivo de destacar la importancia de los lácteos en la alimentación, la nutrición y el desarrollo económico de numerosos países.

La fecha comenzó a celebrarse en 2001, cuando la FAO propuso establecer una jornada internacional dedicada a visibilizar el papel de la leche dentro de los sistemas alimentarios y a fomentar el debate sobre la producción, el consumo y el acceso a este alimento en distintas regiones del mundo.

Aunque no se trata de una efeméride oficial de las Naciones Unidas, con el paso de los años fue adoptada por decenas de países y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario, que realizan actividades educativas, campañas de concientización y eventos públicos para destacar su relevancia.

Un alimento con fuerte presencia en la dieta

La leche es considerada uno de los alimentos de mayor valor nutricional por su aporte de calcio, proteínas, vitaminas y minerales. Distintos organismos internacionales señalan que contribuye al crecimiento, al desarrollo óseo y a la incorporación de nutrientes esenciales, especialmente durante la infancia y la adolescencia.

Además de consumirse de manera directa, constituye la materia prima de una amplia variedad de productos como yogures, quesos, manteca y dulce de leche, con fuerte presencia en las tradiciones alimentarias de numerosos países.

La FAO destaca también el peso económico de la actividad lechera, que involucra a millones de productores, trabajadores rurales e industrias en todo el mundo.

Entre la nutrición y los nuevos debates

En los últimos años, el consumo de leche también quedó atravesado por discusiones vinculadas a los cambios en los hábitos alimentarios, el crecimiento de las bebidas vegetales y los debates sobre el impacto ambiental de algunos modelos de producción ganadera.

A eso se suman cuestiones relacionadas con la intolerancia a la lactosa, condición que afecta a parte de la población y que impulsó la expansión de alternativas específicas dentro de la industria alimentaria.

Especialistas en nutrición suelen señalar que las necesidades alimentarias pueden variar según la edad, el estado de salud y las características de cada persona, por lo que recomiendan que las decisiones sobre el consumo de lácteos formen parte de una alimentación equilibrada y adaptada a cada contexto.

Una fecha para pensar el acceso a los alimentos

Más allá de la promoción del consumo, el Día Mundial de la Leche también busca poner el foco en la relación entre alimentación, producción y desigualdad.

La FAO sostiene que la leche y los productos lácteos cumplen un rol importante en la seguridad alimentaria y en la reducción de distintas formas de malnutrición, especialmente en regiones donde el acceso a nutrientes esenciales sigue siendo un desafío.

En ese marco, la efeméride funciona cada año como una oportunidad para discutir no solo los beneficios nutricionales del alimento, sino también las condiciones económicas y sociales que determinan quiénes pueden acceder a él.