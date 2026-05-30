Murió Julio Le Parc, una figura central del arte contemporáneo

Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más influyentes y revolucionarios de los siglos XX y XXI, falleció este viernes a los 98 años.

Reconocido por transformar la relación entre el público y las artes visuales, desarrolló una obra que rompió con las formas tradicionales de la pintura y la escultura para convertir al espectador en protagonista de la experiencia artística.

De Mendoza al reconocimiento mundial

Nacido en Mendoza en 1928, Le Parc se instaló en París a fines de la década de 1950, donde comenzó una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una referencia ineludible de la vanguardia internacional.

En la capital francesa fue uno de los fundadores del Grupo de Investigación de Arte Visual (GRAV), colectivo que impulsó una nueva manera de entender el arte: más participativa, accesible y ligada a la experiencia sensorial. Su propuesta buscaba alejar el arte de los espacios solemnes para acercarlo a la gente mediante la luz, el movimiento, el color y la interacción.

El artista que hizo de la luz su lenguaje

A lo largo de más de seis décadas de producción, Le Parc desafió las formas estáticas y exploró las posibilidades del movimiento. Sus instalaciones lumínicas, estructuras móviles, juegos de espejos y experimentaciones cromáticas se convirtieron en su sello distintivo.

Sus obras fueron exhibidas en algunos de los espacios culturales más importantes del mundo, entre ellos el MoMA de Nueva York, el Centro Pompidou de París y el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, además de numerosas intervenciones en espacios públicos.

“El arte no debe ser algo sagrado para contemplar en silencio, sino una experiencia viva que despierte la percepción”, sostenía el artista mendocino.

La consagración en la Bienal de Venecia

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1966, cuando obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de la Bienal de Venecia, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo artístico.

Ese galardón consolidó definitivamente su proyección internacional. Sin embargo, pese a haber desarrollado gran parte de su carrera en Francia, nunca perdió el vínculo con Argentina, donde fue homenajeado en numerosas retrospectivas que convocaron a miles de visitantes.

Un legado que seguirá iluminando generaciones

La muerte de Julio Le Parc marca el cierre de un capítulo fundamental para el arte cinético y la abstracción geométrica. No obstante, su legado permanecerá vigente a través de obras que continúan invitando al público a interactuar, descubrir y experimentar.

Sus creaciones seguirán reflejando luz, movimiento y color en museos y espacios culturales de todo el mundo, manteniendo viva una concepción del arte entendida como transformación, juego y participación.

Con su partida, la cultura argentina y mundial pierde a uno de sus grandes innovadores, pero su mirada optimista y su permanente invitación a explorar nuevas formas de percepción seguirán encendidas en cada una de sus obras.