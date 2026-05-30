Natalia Lafourcade llenó de raíces el Gran Rex

Había algo en el aire del Teatro Gran Rex antes de que Natalia Lafourcade pisara el escenario. El público que esperó su regreso con la ansiedad propia de quien extraña a alguien ya vibraba antes de que se apagaran las luces. La cantautora mexicana llegó a Buenos Aires en el marco del Cancionera Tour, la gira que acompaña su disco más reciente y que la tiene recorriendo América desde hace meses con una propuesta que prioriza la intimidad sobre el espectáculo.

El show arrancó con la intimista “Lágrimas” y no bajó la intensidad en ningún momento. Lafourcade construyó un setlist de 25 canciones que funcionó como un repaso de su carrera —de “Nunca es suficiente” a “Soledad y el mar”— sin resignar lo nuevo. “Cancionera”, “Derecho de Nacimiento” y “De todas las flores” convivieron con los clásicos con naturalidad, como si toda su obra perteneciera a un mismo universo continuo. Durante “Caminar Bonito” recibió una bandera argentina del público, gesto que el Gran Rex recibió con el calor reservado para los artistas que ya son propios.

La noche tuvo su momento bisagra cuando la legendaria cantante afroperuana Susana Baca subió al escenario junto a Gabriel Merlino en bandoneón. Los tres interpretaron juntos “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, el clásico de Fito Páez, en una versión que cruzó la canción argentina con las raíces latinoamericanas que Lafourcade y Baca llevan como bandera. El teatro respondió con una ovación de pie. Fue uno de esos momentos que justifican la existencia de los shows en vivo.

“Hasta la raíz” cerró la noche como solo puede cerrarla esa canción: con el público cantando cada palabra y la mexicana entendiendo, una vez más, que Buenos Aires es de las ciudades que la quieren de verdad. Esta sábado hay una segunda función en el mismo teatro, con las últimas entradas disponibles.