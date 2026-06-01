Hay paro en la línea C de subte en reclamo por la presencia de asbesto en los vagones

Un paro se desarrolla en la línea C de subte en medio de una protesta por la presencia de asbesto en los vagones. La medida se estableció en las últimas horas del domingo y ya hay largas filas en los colectivos en Constitución y otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los metrodelegados comunicaron que este lunes 1° de junio la línea C estará interrumpida por medida gremial debido a que “la empresa Emova no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024 dónde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”, confirmaron desde el gremio.

De este modo, desde la empresa emitieron un comunicado en respuesta al paro establecido: “Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de un grupo de delegados para este lunes 1 de junio en la Línea C, Emova manifiesta su preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios”.

“La compañía ratifica que continúa trabajando desde 2018 en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red, incluida la flota Nagoya en la que se han realizado trabajos de oclusión de acuerdo a las normas existentes y en conformidad con los sindicatos, con aprobación de las autoridades laborales, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y SBASAU. Así consta en el convenio renovado hasta el 31 de julio ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad”, destaca el escrito.

“Asimismo, se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos”, manifestaron.

Por último, expresaron: “Prueba de ello son las más de 5.000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del Subte que arrojan resultados muy por debajo de los considerados adecuados para la salud en su totalidad. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios validados”.