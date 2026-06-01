Crece la interna en el peronismo bonaerense: lanzan un espacio que pide la libertad de Cristina para 2027

El peronismo bonaerense suma un nuevo actor a su interna. Este sábado, en el Club Unión Villa Talleres de Junín, Víctor Santa María lanzó el primer plenario provincial de Peronismo por Buenos Aires con militantes y dirigentes de la Cuarta Sección Electoral. El acto fue la primera piedra de una construcción que el espacio se propone extender a todo el territorio bonaerense de cara a las elecciones de 2027.

Santa María fue directo al fijar el norte político del armado: “Tenemos que militar para que Cristina recupere su libertad y pueda ser sometida a la voluntad popular el año que viene”. La frase blanqueó el objetivo prioritario del espacio: lograr que Cristina Fernández de Kirchner —condenada y con su situación judicial aún en disputa— pueda competir electoralmente contra Javier Milei. “Este espacio tiene como objetivo sumarse a la acción necesaria para interpelar a los argentinos”, agregó.

La ex diputada Gisela Marziotta acompañó el lanzamiento y aportó el marco discursivo: “Una democracia que encarcela a su principal referente de la oposición no es una democracia plena. Es una democracia herida, condicionada, intervenida”. El ex diputado provincial Darío Duretti, referente de la sección, fue más enfático: “Cristina libre no es una consigna. Es un lema obligatorio para todos los peronistas”.

El nuevo espacio se suma a una interna peronista bonaerense que ya tiene varios frentes abiertos ante la búsqueda de Axel Kicillof de candidatearse como presidente y en la que distintos sectores pugnan por posicionarse antes de que el escenario electoral de 2027 tome forma definitiva.