Una marca extranjera de ropa llega a la Argentina con precios similares a los de EE.UU.

La marca de denim estadounidense Lucky Brand anunció su desembarco en el país con una inversión inicial de un millón de dólares. La operación local quedó en manos del grupo Oxford, dirigido por los hermanos Julián, Laura y Alejo Itzkovici, quienes tendrán los derechos de la marca para Argentina y toda la región. El lanzamiento está previsto para junio con la apertura del e-commerce, seguido en julio por el primer local en el shopping DOT de Buenos Aires.

El diferencial que el grupo empresario apuesta a explotar es el precio: según el acuerdo con la casa matriz —Authentic Brands Group, dueña de la marca desde 2021—, Lucky Brand venderá en Argentina a valores similares a los del mercado estadounidense. Los jeans costarán entre $140.000 y $160.000 y las remeras entre $50.000 y $60.000, lo que los posicionaría, según la empresa, un 30% por debajo de competidores internacionales ya instalados en el país.

La apuesta llega en un momento de apertura económica pero con el consumo de indumentaria todavía golpeado. Los socios locales reconocen la volatilidad macroeconómica pero dicen tener “una visión de mediano y largo plazo muy positiva” y más de 20 años de experiencia operando en Argentina. Para el primer año proyectan una facturación de US$ 3,5 millones y ventas de unas 60.000 unidades entre el canal digital, locales propios y distribución mayorista.

Lucky Brand fue fundada en Los Ángeles en 1990 y es conocida por sus jeans con costuras características y su ropa con licencias de bandas de rock —Rolling Stones, Beatles, Guns N' Roses, Grateful Dead—. La empresa ya negocia aperturas con Cencosud e IRSA y dice recibir consultas de franquiciados antes incluso del lanzamiento oficial.