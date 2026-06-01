Úbeda ya no es DT de Boca y Riquelme busca un reemplazante para levantar cabeza

Lo que era un secreto a gritos se terminó de confirmar en las últimas horas y la salida de Claudio Úbeda de Boca Juniors quedó sellada tras una reunión con el director deportivo Marcelo Delgado, donde se le comunicó que no continuará en el cargo una vez que venza su contrato el próximo 30 de junio. La decisión tomada antes del término del vínculo, impulsada por Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, responde a la necesidad de definir rápidamente un nuevo cuerpo técnico antes del inicio de la pretemporada, prevista para el 18 de junio.

Úbeda había asumido en un contexto delicado, tras la muerte de Miguel Russo, y logró darle cierta estabilidad al equipo en los meses siguientes, con momentos de resultados positivos y una sustancial mejora en su funcionamiento, de la mano del juvenil Tomás Aranda, la solidez de Leandro Paredes y destellos de Exequiel Zeballos. Sin embargo, puertas adentro la dirigencia ya había decidido no extender su continuidad más allá de las estadísticas. Claro, la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 terminó de acelerar los tiempos y reforzó la idea de buscar un entrenador con mayor proyección y jerarquía para el segundo semestre.

Riquelme y su mesa chica trabajan contrarreloj. El objetivo es que el nuevo DT esté al frente desde el primer día de la pretemporada y pueda planificar el semestre, que incluye su impensada incorporación a la Copa Sudamericana -tras quedar afuera del máximo torneo continental-, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Los dos nombres que hoy concentran mayor consenso son:

Néstor Lorenzo , actual entrenador de la Selección de Colombia. Su perfil, su recorrido internacional y su vínculo previo con Boca —fue jugador del club en los 90— lo posicionan como el favorito. Sin embargo, su participación en el Mundial 2026 complica los tiempos: seguirá afectado al seleccionado al menos hasta el cierre de la fase de grupos, lo que no encaja con la urgencia del Consejo.

, actual entrenador de la Selección de Colombia. Su perfil, su recorrido internacional y su vínculo previo con Boca —fue jugador del club en los 90— lo posicionan como el favorito. Sin embargo, su participación en el Mundial 2026 complica los tiempos: seguirá afectado al seleccionado al menos hasta el cierre de la fase de grupos, lo que no encaja con la urgencia del Consejo. Antonio Mohamed, campeón reciente de la Concachampions con Toluca. Es valorado por su capacidad para obtener resultados rápidos, pero tiene contrato vigente hasta 2027 y su salida requeriría una negociación compleja. Él mismo ya advirtió que está enfocado en su club.

Además, circulan otros candidatos a suceder a Úbeda en el radar xeneize: Desde dos ídolos con relación tensa con Riquelme, como Carlos Tevez y Martín Palermo, hasta Jorge Sampaoli, Ricardo Gareca, Eduardo Domínguez, Kily González y Rodolfo Arruabarrena. Y como suele ocurrir cada vez que el puesto de entrenador queda vacante en Boca, varios directores técnicos fueron ofrecidos en las últimas horas por representantes, pero la dirigencia evalúa perfiles y disponibilidad antes de avanzar.

Qué viene ahora

La prioridad de Boca es cerrar al nuevo entrenador esta misma semana para no perder tiempo en la planificación deportiva. La definición del DT también condicionará la llegada de refuerzos y las posibles salidas del plantel.

Mientras tanto, Úbeda transita sus últimos días en el cargo, con un cierre de ciclo que deja más interrogantes que certezas y un club que, otra vez, se encuentra en pleno proceso de reconstrucción futbolística.