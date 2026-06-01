Comienza el pago del aguinaldo: cuándo debe cobrarse y cómo se calcula

Las empresas ya están habilitadas para pagar la primera cuota del aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026. El beneficio alcanza a millones de trabajadores en relación de dependencia y, de acuerdo con la legislación vigente, debe abonarse antes de que termine junio.

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo, el Sueldo Anual Complementario (SAC) debe depositarse hasta el 30 de junio. Sin embargo, la normativa contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles, por lo que algunas compañías podrían acreditar el pago durante los primeros días de julio sin incurrir en incumplimiento.

El aguinaldo se paga en dos cuotas al año y equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante cada semestre. Para calcular el monto correspondiente a junio se toma como referencia el salario más alto cobrado entre enero y junio de 2026.

En ese cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos que figuran en el recibo de sueldo, como el salario básico, las horas extras, las comisiones, los adicionales y otros suplementos salariales.

Por ejemplo, si el ingreso más alto percibido durante el semestre fue de un millón de pesos, el aguinaldo será de 500.000 pesos.

En el caso de quienes no trabajaron durante todo el período semestral, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

La obligación de pagar el aguinaldo alcanza a todos los empleadores con personal en relación de dependencia. Si el depósito no se realiza una vez vencidos los plazos legales, el trabajador puede iniciar el correspondiente reclamo, ya que se trata de un derecho laboral garantizado por ley.

El beneficio también corresponde a jubilados y pensionados. En esos casos, la ANSES abonará el aguinaldo de manera automática junto con los haberes de junio, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Según informó el organismo previsional, el monto se calculará tomando el 50% del haber mensual más alto percibido entre enero y junio de este año. Los pagos se efectuarán de acuerdo con el cronograma habitual, organizado según la terminación del DNI.

Con información de la agencia NA