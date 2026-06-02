Trump estalla contra Netanyahu por boicotear el acuerdo con Irán: “Estás jodidamente loco, estarías en la cárcel si no fuera por mí”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está “jodidamente loco”, durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra Líbano, según informa el medio estadounidense Axios.

El reproche de Trump contra Netanyahu ocurrió durante una llamada telefónica este lunes, en las que el mandatario utilizó expresiones vulgares para manifestar su descontento, de acuerdo con fuentes estadounidenses citadas bajo anonimato por el diario digital.

La expresión utilizada por el republicano habría sido “estás jodidamente loco”, después de que Netanyahu advirtiera que su postura no ha cambiado y que atacará “objetivos” terroristas“ en Beirut si la milicia chií Hezbollah no frena sus ataques contra Israel.

La fuente estadounidense indica que Trump estadounidense dijo: “Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”.

Una segunda fuente informada sobre la llamada señala que Trump estaba “furioso” y que, en un momento dado, le gritó a Netanyahu: “¿Qué mierda estás haciendo?”.

Netanyahu ordenó este lunes intensificar la ofensiva en Líbano con ataques en suburbios de Beirut, una escalada que viola el alto el fuego vigente y que ponía en riesgo las conversaciones de paz que Israel y Líbano tienen previsto llevar a cabo el martes en Washington, en las que no participa Hezbollah.

Irán anunció este lunes que pausaba las negociaciones de paz que lleva a cabo con la Administración de Trump en represalia por los ataques israelíes en territorio libanés. Teherán no respondió a la última propuesta de EE.UU. para alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos países. “El texto definitivo de Irán sigue siendo objeto de debate en Teherán y aún no se envió ninguna respuesta”, dice la agencia iraní Mehr que cita a una fuente informada de las negociaciones.

Tras la llamada con Netanyahu y después de mantener inusuales contactos con Hezbollah, Trump anunció que tanto Israel como el grupo chií se comprometieron a frenar sus ataques.

El Gobierno libanés confirmó que Hezbollah aceptó cesar sus ataques, pero Netanyahu advirtió en redes sociales que Israel reanudará la ofensiva en Beirut si recibe algún ataque del grupo chií.

Siguen los ataques

Pese al anuncio, el Ejército israelí intercambió fuego la madrugada del martes con Hezbollah. Según fuentes castrenses, la Fuerza Aérea israelí interceptó en el norte del país dos proyectiles procedentes del Líbano a las 1.35 hora local (22.35 del lunes GMT), y nuevamente a las 1.47 (22.47). Un comunicado del Ejército declaró que no se registraron heridos.

Israel respondió a los misiles libaneses con dos ataques aéreos: uno contra la localidad de Al Mansuri, en el distrito de Tiro (sur), y otro contra una vivienda en Al Hosh (cerca de Tiro), según la agencia nacional de noticias libanesa, ANN. Tras el ataque en Al Hosh, dos heridos fueron rescatados de entre los escombros y trasladados al hospital Libanés-Italiano de la ciudad sureña, añade ANN.

El Ejército israelí volvió a odenar este martes la evacuación de la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano, “Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y trasladarse al norte del río Zahrani”, dijo el portavoz del ejército, el coronel Avichay Adraee.

Al menos cuatro personas murieron y otras 50 resultaron heridas por fuertes bombardeos israelíes perpetrados este lunes contra las inmediaciones del Hospital Jabal Amel de la ciudad de Tiro, en el sur del país, que registró importantes daños materiales, según ANN.

La Defensa Civil Libanesa también anunció en un comunicado que recuperó los cuerpos de seis personas de entre los escombros de un edificio bombardeado en la localidad de Marwaniyeh, donde llevaban trabajando ya desde última hora del lunes y donde también rescataron a tres heridos. Según el Centro de Operaciones de Emergencia, del Ministerio de Salud Pública, dos de los fallecidos son niños.

EFE / elDiario.es