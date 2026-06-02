Monteoliva evitó referirse al crimen de Agostina como un femicidio y pidió “la verdad completa”

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió este lunes por primera vez al crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada muerta en la provincia de Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana. Al abordar el caso, la funcionaria sostuvo que “lo importante es conocer la verdad completa” y evitó caracterizar el hecho como un femicidio.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia en la que destacó que Argentina registró “la menor tasa de homicidios de su historia”. Consultada por el asesinato de la adolescente, Monteoliva señaló que el esclarecimiento de lo ocurrido debe contemplar el contexto más amplio del caso.

El foco puesto en la investigación

“Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante una hora, durante dos horas, durante tres horas, donde sucede el hecho como tal. Una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así”, afirmó la ministra.

En ese sentido, sostuvo que resulta necesario avanzar en el conocimiento de los hechos “aunque esa verdad sea dolorosa” y “aunque nos interpele como autoridades, como funcionarios, como sociedad, como familias, padres y madres”.

La funcionaria evitó pronunciarse sobre la calificación del crimen mientras la investigación judicial continúa en curso. Sus declaraciones se produjeron después de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia, que determinaron que Agostina murió por asfixia mecánica y que había sido víctima de abuso sexual.

Coordinación con las autoridades provinciales

Monteoliva también informó que viajó a Córdoba el viernes para seguir de cerca el avance de la investigación y que mantuvo reuniones con el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

Según relató, permaneció en la provincia hasta la mañana del sábado y recibió entonces un informe sobre el estado de la pesquisa. “Es cuestión de horas, estamos muy, muy cerca ya de finalizar con los hallazgos”, dijo que le transmitió Quinteros.

“Siempre acá hay que respetar y tener en cuenta el alcance del trabajo de la Justicia y de quienes somos auxiliares de la Justicia”, concluyó la ministra.

Con información de NA