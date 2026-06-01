Ni Una Menos convocó a marchar este 3 de junio y denunció una “desidia organizada” en el caso de Agostina Vega

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, organizaciones feministas convocaron a marchar este 3 de junio frente al Congreso bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. Aunque la convocatoria había sido definida en asamblea la semana pasada, el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras varios días de búsqueda, le imprimió un nuevo sentido de urgencia a la protesta.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, las referentes del colectivo señalaron que el caso expone las fallas de las instituciones encargadas de prevenir y actuar ante las violencias de género. Según diferentes observatorios, en la Argentina se registra un femicidio cada 31 horas. Además, denunciaron que la respuesta estatal estuvo marcada por demoras y omisiones que, según sostuvieron, vuelven a poner en evidencia la falta de protección para niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Nos enteramos de esta triste noticia del femicidio de Agostina y nos pareció importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para denunciar que en la Argentina la vida de las pibas importa muy poco”, señalaron las voceras.

Las organizaciones definieron el caso como una “desidia organizada desde el Estado” y apuntaron especialmente contra la actuación judicial. Según expresaron, existieron demoras en la búsqueda de la adolescente y una respuesta insuficiente por parte de los organismos que debían intervenir.

“Hemos catalogado este femicidio como una desidia organizada desde el Estado. Un Poder Judicial que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requerían”, afirmaron durante la conferencia.

En el documento consensuado por las organizaciones que integran Ni Una Menos también se cuestiona que las condiciones sociales de la víctima hayan influido en la respuesta institucional. “Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aun cuando existen sistemas de alerta y facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”, sostuvieron.

Las denuncias planteadas por Ni Una Menos coinciden con las conclusiones difundidas por el Observatorio Lucía Pérez, que en un informe sostuvo que “todo femicidio es evitable” y atribuyó una responsabilidad directa al Estado en la reproducción de estas violencias. Según el relevamiento, en lo que va de 2026 se registraron 95 femicidios y travesticidios, 95 tentativas de femicidio, 59 mujeres y niñas desaparecidas y 66 niñas y niños que quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.

El informe dedica un apartado al caso de Agostina Vega y cuestiona la actuación de la Justicia cordobesa. Entre otros puntos, señala que la activación de los protocolos de búsqueda y las medidas de investigación se realizaron con demora, pese a que existían datos sobre el principal sospechoso desde los primeros momentos de la desaparición. Para el Observatorio, el caso constituye un ejemplo de lo que denomina “femicidios territoriales”, crímenes atravesados por tramas de violencia e impunidad en las que intervienen distintos actores estatales y que terminan favoreciendo la falta de respuestas efectivas.

Las críticas también alcanzaron al Gobierno nacional. Las referentes de Ni Una Menos rechazaron recientes declaraciones oficiales sobre una reducción de los femicidios y consideraron que ese enfoque desconoce la gravedad de las distintas formas de violencia que atraviesan mujeres y diversidades.

“Se busca desconocer la realidad de las violencias y evaluarla con porcentajes cuando estamos hablando de vidas concretas”, señalaron. En la misma línea, cuestionaron lo que definieron como una política de ataque a los movimientos feministas y de diversidad sexual, y advirtieron sobre el crecimiento de los discursos de odio y crueldad.

La movilización de este año se realizará bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos” y coincidirá con el undécimo aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, que en 2015 marcó un punto de inflexión en la visibilización de las violencias machistas en Argentina.

Desde la organización remarcaron que, frente al contexto actual, la respuesta seguirá siendo colectiva. “Contra eso armamos una comunidad en cada barrio, en cada escuela, en cada salita. Contra eso hicimos redes y desde allí nos vamos a movilizar y construir protección y cuidado para las vidas que queremos vivir”, concluyeron.

La concentración está prevista para el miércoles 3 de junio a las 17 frente al Congreso Nacional, desde donde volverán a reclamar justicia por Agostina Vega y por todas las víctimas de la violencia machista.

CRM