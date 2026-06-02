Caputo: “Puede haber una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó de manera categórica cualquier chance electoral del kirchnerismo con una frase que no pasó desapercibida: “Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?”. Lo dijo este martes ante empresarios de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña, en un evento bajo el lema “Hacia una nueva dinámica de negocios”.

El ministro recurrió a El Eternauta para reforzar el argumento político. Citó la frase que popularizó la serie —“en Argentina lo viejo funciona”— para darla vuelta: “La mayoría de la gente tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad de eso. ¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo”.

El trasfondo del discurso era económico: Caputo buscaba convencer al empresariado de que el kirchnerismo no volverá sin importar si la economía tropieza, para que eso no condicione las decisiones de inversión. “Entiendo el escepticismo, hay gente a la que le cuesta acomodarse”, admitió. Y fue más directo: “Mi objetivo es que la gente pierda el temor de que se pueda volver al pasado”.

En materia de números, el ministro proyectó que el Banco Central podría comprar entre US$17.000 y US$24.000 millones en 2026 si mantiene el ritmo actual de adquisición de divisas —unos US$100 millones diarios—, superando la meta de US$10.000 millones pactada con el FMI, que ya está cumplida. Caputo enumeró los indicadores que, a su juicio, confirman la mejoría: inflación a la baja, salarios en recuperación y 24 meses consecutivos de crecimiento en la tendencia ciclo.

Sobre el mediano plazo, anticipó que la balanza comercial de energía y minería llegará a US$60.000 millones para 2031, US$40.000 millones más que hoy, impulsada por proyectos del RIGI. “Estos números están subestimados”, advirtió. Y cerró con una definición de campaña: “Lo peor ya pasó. La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Lo mejor es lo que viene”.