Bullrich cuestionó el retiro del pliego de una candidata a jueza y se lo comunicó a Milei: apelará a la “objeción de conciencia”

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de Verónica Michelli, candidata a integrar un tribunal oral federal de La Plata, y aseguró que ya se lo comunicó al presidente Javier Milei.

A través de una publicación en la red social X, Bullrich informó que ejercerá una “objeción de conciencia” respecto de la medida adoptada por el Ejecutivo, aunque aclaró que reconoce las atribuciones constitucionales del Presidente para impulsar o retirar postulaciones judiciales.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, escribió la legisladora.

Un desacuerdo dentro del oficialismo

La candidatura de Michelli había quedado bajo cuestionamiento dentro del oficialismo debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, ya que es su cuñada. Finalmente, el Gobierno decidió retirar su postulación.

En su mensaje, Bullrich buscó diferenciar su posición sobre este tema puntual del respaldo general que mantiene hacia la administración libertaria. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei”, afirmó.

La senadora sostuvo además que una diferencia específica no debería interpretarse como una señal de fractura interna. “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, señaló.

El antecedente por las declaraciones juradas

Bullrich también reivindicó el valor del debate interno y de la convivencia de posiciones distintas dentro de una misma fuerza política. Según expresó, “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.

Las declaraciones se suman a otros planteos públicos realizados por la senadora en las últimas semanas. Meses atrás había pedido que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada patrimonial en medio de cuestionamientos de la oposición, una postura que marcó distancia de la estrategia inicial del Gobierno frente al tema.

Posteriormente, Bullrich difundió su propia declaración jurada y sostuvo que la transparencia patrimonial constituye una herramienta necesaria para fortalecer la confianza pública en las instituciones.