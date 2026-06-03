El Gobierno anunció cambios clave en la VTV para autos y motos: “Se acabó el monopolio”

El Gobierno nacional avanzará con una modificación significativa en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), según confirmó este martes jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde este miércoles quedará abierta la inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

La novedad fue comunicada por Adorni a través de una publicación en la red social X, donde destacó el fin del esquema actual concentrado en plantas específicas de verificación.

“A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin”, escribió el funcionario.

VTV: Qué cambia con la nueva medida

La decisión apunta a ampliar la cantidad de establecimientos autorizados para realizar los controles técnicos obligatorios de los vehículos, una tarea que hasta ahora se encontraba concentrada en plantas específicamente habilitadas para ese fin.

Con la apertura del registro, talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos podrán solicitar la habilitación para efectuar las revisiones obligatorias.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa permitirá aumentar la competencia, facilitar el acceso al servicio y reducir los tiempos de espera para los conductores.

Los autos deben hacer su primera VTV cuando hayan cumplido 4 años (antes era a los 3 años); o una vez que alcancen los 60.000 kilómetros, lo que suceda primero.

Cómo será la implementación

El registro de inscripción comenzará a funcionar desde esta semana y estará destinado a talleres mecánicos particulares interesados en obtener la autorización correspondiente.

Las autoridades deberán definir los criterios técnicos, equipamiento requerido, controles de calidad y mecanismos de fiscalización para garantizar que las revisiones se realicen bajo estándares de seguridad equivalentes a los actuales.

La medida representa uno de los cambios más importantes en el sistema de revisión vehicular de los últimos años y podría modificar la forma en que millones de automovilistas realizan el trámite obligatorio en todo el país.

Cómo es la revisión y qué se controla

El trámite consiste en llevar el vehículo a alguna de las siete plantas de revisión habilitadas, hasta tanto comiencen a aprobarse talleres particulares para hacer el trámite. Allí le hacen una inspección en busca de problemas mecánicos capaces de causar siniestros viales y contaminar por demás.

Por lo general, la revisión lleva alrededor de 20 minutos. El conductor debe quedarse arriba del auto y seguir las indicaciones del personal, que le irá pidiendo que avance, retroceda, acelere, frene, lleve el motor a ciertas revoluciones, encienda luces y más.

El propietario también debe mostrar que todos los cinturones de seguridad están operativos, que el matafuegos tiene la carga vigente, que lleva un botiquín y balizas, además de presentar la documentación obligatoria al día.

Qué se revisa punto por punto

Luces: que estén en buen estado y sin faltantes

que estén en buen estado y sin faltantes Chasis: paragolpes, parabrisas, limpiaparabrisas y chasis

paragolpes, parabrisas, limpiaparabrisas y chasis Escape: emisión de gases, humo y ruido

emisión de gases, humo y ruido Frenos: eficacia de los frenos de servicio y del freno de mano

eficacia de los frenos de servicio y del freno de mano Neumáticos: chequeo del dibujo y las llantas

chequeo del dibujo y las llantas Suspensión: amortiguadores, elásticos y parrilla de suspensión

amortiguadores, elásticos y parrilla de suspensión Dirección y tren delantero: caja de dirección, ruedas, rótulas y barra de dirección

caja de dirección, ruedas, rótulas y barra de dirección Seguridad y emergencia: apoyacabezas, cinturones de seguridad, matafuegos y balizas

Dónde están las plantas habilitadas hasta ahora en CABA y en qué horarios atienden

En Capital hay siete plantas habilitadas, que funcionan de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 13. Están ubicadas en:

Av. Vélez Sarsfield 566, Barracas

Santa María del Buen Aire 1001, Barracas

Herrera 1995, Barracas

Osvaldo Cruz 1711, Barracas

Av. 27 de Febrero 5483, Pompeya

Donado 973, Villa Ortúzar

Tronador 115, Paternal

Para evitar demoras, recomiendan presentarse con licencia de conducir y cédula a mano, todos los cinturones de seguridad abrochados, y matafuego, balizas y botiquín dentro del habitáculo.

Qué pasa si no se aprueba la VTV

Si todo está en regla o sólo hay simples observaciones, el vehículo recibirá la nueva oblea y podrá seguir circulando otros 12 o 24 meses, según corresponda.

Por el contrario, si no aprueba, se le da un plazo de 60 días al propietario para que solucione los desperfectos o faltantes, y haga la VTV otra vez, sin cargo.

Según la gravedad de los problemas, los técnicos determinarán si la persona puede circular hasta la reverificación (resultado “condicional”, para defectos leves); o si queda inhabilitado hasta arreglarlos (resultado “rechazado”, para defectos graves).