Santa María creó un nuevo espacio peronista y blanqueó que busca que Cristina enfrente a Milei en 2027

El sábado 30 de mayo, en el Club Social Unión Villa Talleres de la ciudad de Junín, Peronismo por Buenos Aires realizó su primer plenario provincial. Desde las 10 de la mañana, militantes y dirigentes peronistas de la Cuarta Sección Electoral se dieron cita para dar inicio formal a un proceso de organización y construcción que se propone extenderse a lo largo y ancho del territorio bonaerense.

La presencia de Víctor Santa María, conductor del espacio, dirigente sindical y empresario de medios de comunicación a nivel nacional, fue el momento central del plenario. Al momento de fijar la postura política del nuevo armado, Santa María blanqueó el objetivo prioritario de la agrupación al convocar a la militancia con un mensaje contundente.

“Tenemos que militar para que Cristina (Fernández de Kirchner) recupere su libertad y pueda ser sometida a la voluntad popular el año que viene”, afirmó Víctor Santa María.

Con la mira puesta en las elecciones del 2027 y la necesidad de enfrentar el proyecto de Javier Milei, trazó el horizonte político del espacio: “Este espacio en la provincia de Buenos Aires tiene como objetivo sumarse a la acción necesaria para interpelar a los argentinos y trabajar en las respuestas que sentimos la responsabilidad de darles para que el trabajo vuelva a ser el ordenador social”.

Referentes

El acto contó también con la presencia de Gisela Marziotta, periodista y diputada nacional (MC), una de las principales referentes del espacio. Ante la militancia reunida, Marziotta coincidió con el diagnóstico y fue categórica: “Estamos acá porque la Argentina duele, y el peronismo tiene la obligación histórica de responder”. Sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente apuntó contra el contexto judicial actual: “Una democracia que encarcela a su principal referente de la oposición no es una democracia plena. Es una democracia herida, condicionada, intervenida”.

Marziotta también arremetió de forma directa contra las políticas del gobierno de Javier Milei: “No es un error de gestión — es un proyecto. Un proyecto de destrucción deliberada del Estado que nos cuida, de la patria que nos une”.

La consigna central del plenario también encontró eco en Darío Duretti, referente de la Cuarta Sección de Peronismo por Buenos Aires y diputado provincial (MC), quien reforzó la línea discursiva del encuentro: “Cristina libre no es una consigna. Cristina libre es un lema obligatorio para todos los peronistas y militantes del campo nacional y popular”.

Del encuentro participaron además Matías Barroetaveña, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y dirigentes y referentes de la región: Emiliano Ojea y Carlos Capazzo, miembros de la Mesa de Peronismo por Buenos Aires; Cristian Milano, miembro de la Mesa y Secretario de Organización del SUTERH; María de los Ángeles Rodríguez, Secretaria General del SUTERH Junín; Leandro Tagon, concejal de Unión por la Patria del partido de Bragado; Diego Mose; Walter González, Secretario General del SUTERH Bahía; Osvaldo Bacigalupo, Presidente del Club Unión Villa Talleres y Secretario Gremial del SUTERH; y Ana Laura Martínez, Rectora del Centro Universitario de Bragado.

AS/MG