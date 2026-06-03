A 11 años de Ni Una Menos, una nueva marcha copará las calles para exigir justicia por las víctimas de femicidios

Once años después de aquella histórica movilización que el 3 de junio de 2015 marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, el movimiento Ni Una Menos volverá a ganar las calles este miércoles con una convocatoria que tendrá como eje el reclamo de justicia por los recientes femicidios de Agostina Vega, Dulce María Candia y Noelia Carolina Romero.

La concentración principal se realizará a las 17 frente al Congreso Nacional, bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. La jornada reunirá a organizaciones feministas, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos, en una movilización que buscará denunciar la violencia machista y reclamar la continuidad de las políticas públicas destinadas a prevenirla.

La convocatoria fue definida en una asamblea realizada días atrás, pero tomó una dimensión particular luego del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida varios días. Desde Ni Una Menos sostienen que el caso volvió a exponer las falencias de las instituciones encargadas de prevenir y actuar frente a las violencias de género.

“Nos pareció importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para denunciar que en Argentina la vida de las pibas importa muy poco”, señalaron las voceras del colectivo durante una conferencia de prensa realizada este lunes.

La marcha de este año también estará atravesada por las críticas al desmantelamiento de programas estatales vinculados a las políticas de género y por el rechazo a los discursos que, según denuncian las organizaciones convocantes, buscan minimizar o negar la problemática de los femicidios.

Justicia por Agostina, Dulce y Noelia

El asesinato de Agostina Vega se convirtió en uno de los principales motores de la convocatoria. La adolescente desapareció en Córdoba y fue encontrada asesinada días después. Por el crimen permanece detenido un hombre identificado como Claudio Barrelier.

Desde Ni Una Menos calificaron el caso como una muestra de la “desidia organizada desde el Estado” y cuestionaron especialmente la actuación de la Justicia cordobesa. Según señalaron, existieron demoras en la activación de los mecanismos de búsqueda y en la implementación de medidas que podrían haber resultado determinantes.

A ese caso se suman los femicidios de Dulce María Candia, de 17 años, hallada muerta en una obra en construcción de Eldorado, Misiones, y de Noelia Carolina Romero, de 30 años, asesinada en Temperley presuntamente por su pareja.

Las organizaciones sostienen que estos crímenes reflejan una problemática estructural que continúa cobrándose víctimas en todo el país. Según distintos observatorios especializados, en Argentina se registra un femicidio cada 31 horas.

En ese marco, la movilización buscará volver a instalar en la agenda pública la necesidad de políticas integrales de prevención, asistencia y protección para mujeres y diversidades en situación de violencia.

Una marcha que suma apoyos

La convocatoria contará con la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que concentrará en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís antes de sumarse a la movilización principal.

También confirmaron su presencia las dos CTA, sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles, agrupaciones de derechos humanos y colectivos transfeministas.

La jornada coincidirá además con la habitual movilización de jubilados de los miércoles, que se desarrolla en las inmediaciones del Congreso, por lo que se espera una importante concentración de manifestantes y cortes de tránsito en el centro porteño durante toda la tarde.

Desde la organización llamaron a participar masivamente para visibilizar la situación de las mujeres y diversidades en el actual contexto político y social. “Contra la precariedad, el racismo y la misoginia que siguen produciendo muerte, nos organizamos en todos lados”, señalaron en el documento difundido para convocar a la marcha.

Dónde y a qué hora será la movilización en Buenos Aires

La convocatoria principal de Ni Una Menos será:

Miércoles 3 de junio.

17 horas.

Plaza Congreso, Ciudad de Buenos Aires.

Allí se realizará el acto central y se leerá un documento consensuado por las organizaciones convocantes.

Convocatorias en el resto del país

Además de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, habrá marchas y concentraciones en distintas provincias y ciudades:

La Plata: Plaza Moreno, 16.30.

Rosario: Plaza 25 de Mayo, 15.30.

Córdoba: Colón y Cañada, 18.

Jujuy: Plaza Belgrano, 17.

Salta: Plaza 9 de Julio, 17.30.

Tucumán: Plaza Independencia, 16.

Santa Fe: desde la Municipalidad hasta Plaza 25 de Mayo, 16.30.

Paraná: Plaza de Mayo, 16.30.

Concepción del Uruguay: Plaza Ramírez, 18.

Corrientes: Tribunal Oral N°2, Rioja y Costanera, 16.30.

Resistencia (Chaco): 9 de Julio y Vélez Sarsfield.

Mendoza Capital: Kilómetro 0, 18.30.

San Rafael: Kilómetro 0, 18.

Neuquén Capital: Monumento a San Martín, 17.30.

Cutral Co: Carlos Rodríguez y Roca, 18.

Cipolletti: Plaza de la Justicia, 18.

General Roca: Plaza San Martín, 17.

San Luis: Correo Argentino, 17.

Santa Rosa (La Pampa): escalinatas de la UNLPam, 18.

Trelew: Plaza Independencia, 17.

Mar del Plata: Luro y Mitre, 17.

Bahía Blanca: Plaza Rivadavia, 17.

Río Gallegos: avenida Néstor Kirchner y San Martín, 17.

CRM