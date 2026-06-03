Sin renunciar, Bullrich dijo que quiere la reelección de Milei y adelantó que Adorni presentará su DDJJ el 15 de junio

Patricia Bullrich intentó este martes enfriar la crisis que ella misma encendió dentro de La Libertad Avanza. Desde Mendoza, donde participó de un congreso internacional de ciberseguridad, la senadora confirmó que puso a disposición su renuncia como titular del bloque oficialista en el Senado, pero aclaró que continuará en el cargo porque el presidente Javier Milei decidió no tomarla en cuenta.

“No hay internas, lo que hay es una objeción de conciencia. Como persona de bien, cuando uno da una posición distinta a la del presidente, pone su renuncia a disposición, pero él siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración”, dijo Bullrich ante la prensa.

La senadora había desafiado públicamente a la conducción del partido al anunciar, a través de un tuit el lunes, que no acompañaría el pedido del Ejecutivo de retirar el pliego de María Verónica Michelli —postulante a jueza federal en La Plata y cuñada del periodista Hugo Alconada Mon— porque representaba una “objeción de conciencia”. La movida arrastró a los senadores radicales aliados del Gobierno y generó un terremoto en el bloque.

Sobre el escenario electoral para 2027, Bullrich fue categórica al descartar cualquier candidatura presidencial propia: “Yo voy a pelear por la reelección del presidente Milei”, afirmó.

También volvió sobre el otro frente que había abierto en las últimas semanas: la tardanza del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en presentar su declaración jurada de bienes, mientras es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Bullrich cerró el tema con una frase corta: “Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla.”

La referencia al 15 de junio como fecha límite para la DDJJ de Adorni es un dato nuevo: el jefe de Gabinete se habría comprometido a dar las explicaciones formales de su patrimonio antes de esa fecha, luego de que la presión pública —motorizada en parte por la propia Bullrich— se hiciera insostenible.

Como publicó elDiarioAR, Bullrich viene ejecutando desde hace más de un mes una estrategia deliberada de diferenciación respecto al Gobierno: cuida su electorado propio, marca distancia cuando detecta que la imagen oficial puede arrastrarla, y apela al lenguaje republicano para sostener un perfil que la separe de la conducción de Karina Milei. El caso Adorni fue el primer capítulo; el pliego de Michelli, el segundo.

La reacción de Karina Milei ante esta segunda desautorización pública fue de malestar, aunque sin respuesta oficial. En los pasillos del Senado, voces del propio bloque libertario repartieron culpas entre Bullrich y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien señalan por haber avanzado con pliegos sin consultar previamente a la conducción.

La crisis aún tiene capítulos por delante. Este miércoles, los presidentes de todos los bloques del Senado se reúnen en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel para definir el temario de la sesión del jueves, que incluía la aprobación de unos 70 pliegos judiciales. La rebelión de Bullrich —y el apoyo que sumó de la UCR— amenaza con convertir esa sesión en un nuevo cachetazo para el Gobierno.