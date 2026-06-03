Comenzó una nueva marcha de Ni Una Menos frente al Congreso con reclamos por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia

Una nueva movilización de Ni Una Menos comenzó este miércoles frente al Congreso Nacional, al cumplirse 11 años de la primera marcha que marcó un punto de inflexión en la agenda pública sobre la violencia machista en Argentina.

Las calles que rodean el Parlamento se encuentran colmadas de manifestantes que marchan bajo las consignas “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y “Justicia por Dulce y Agostina”, en referencia a los recientes femicidios de la adolescente cordobesa Agostina Vega, de 14 años, y de la joven misionera Dulce Candia, de 17.

La convocatoria reúne a organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos. Está previsto que la lectura del documento central de Ni Una Menos comience a las 18.30 en el escenario principal montado frente al Congreso.

El reclamo de justicia por Agostina y Dulce

Antes del inicio de la movilización, referentes de Ni Una Menos realizaron una conferencia de prensa para exigir justicia por Agostina Vega y Dulce Candia. Los dos casos se convirtieron en una de las principales consignas de la jornada.

En Córdoba, donde también se desarrolla una movilización, la abuela de Agostina reclamó la detención de la mujer que le habría prestado el automóvil utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente.

“Que caigan todos los que tengan que caer”, sostuvo durante la marcha. La mujer consideró que la propietaria del vehículo fue “cómplice” y pidió que avance la investigación. “Queremos que escuchen a las mujeres; justicia por mi nieta”, agregó.

Los datos de la violencia de género

Según datos del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en Argentina. La organización también indicó que desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015, se contabilizaron más de 3.400 femicidios en todo el país.

La movilización, que se replica en distintas ciudades argentinas, vuelve a colocar en el centro del debate público los reclamos vinculados con la prevención de las violencias de género, el acompañamiento a víctimas y familiares y el acceso a la Justicia.