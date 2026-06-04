“A Michelli la van a cagar”: tras una fuerte discusión, incluyen en el Senado la votación del pliego que rechaza Milei

“A Michelli la van a cagar, todos ustedes la van a cagar”. La senadora Juliana Di Tullio estalló en furia este jueves pasadas las 13 cuando el oficialismo buscó ampliar la cantidad de candidatos a jueces por fuera de lo pactado, aunque sigue quedando afuera la polémica por la candidata que rechaza Javier Milei.

El planteo de La Libertad Avanza escaló en una fuerte discusión con el peronismo, ya que alertó que en la previa a la sesión solo se iban a votar 50 pliegos judiciales. La propuesta a último momento de LLA fue sumar otros 23, sin incorporar la candidatura de María Verónica Michelli, negada por los Milei porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La escena reveló un nerviosismo en la cúpula libertaria: las cámaras de la transmisión mostraron a Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en una intensa conversación. La jefa del bloque de LLA subió incluso al estrado donde se encuentra la vicepresidenta y titular de la Cámara alta.

Bullrich buscó salir de la polémica con un pedido de cuarto intermedio y dijo que “no tiene nada que ver con el pliego de la jueza Michelli, que pasa para la semana que viene”. Según la senadora, hubo una fuerte presión de los candidatos a jueces para que sus pliegos sean tratados este mércoles. “No es fácil elegir quiénes son los 50 y no 73. Ayer los 73 llamaron”, aclaró al micrófono“.

Antes que el cuarto intermedio se concrete, Bullrich comentó sobre el pliego de la discordia de Michelli: “Hoy ya entró el retiro del pliego del Presidente. El Presidente no es que no quiere que se trate: su posición es retirar el pliego. No esconderlo, sino retirarlo. Y eso se tiene que votar también acá. No es que va a quedar escondido”. El receso comenzó a las 14 y finalmente Bullrich cedió a la oposición: se incluyó en la votación el pliego de Michelli, pese a que el Gobierno quería retirarlo recién la semana próxima.

La tensión en el Senado se sentía en la previa, porque Villarruel habló con los periodistas acreditados al ingresar al Palacio y le expresó a Infobae: “Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco”.

Luego la vice agregó: “Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol”.

Además de Michelli, los 73 candidatos a magistrados con dictamen aprobado en las cinco audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos —realizadas entre el 30 de abril y el 14 de mayo— entraron al recinto este jueves. Varios de ellos generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.

MC