Trabajadores del Garrahan le respondieron a Milei y Adorni por el documental “Los héroes del Garrahan”

En conferencia de prensa, los trabajadores del Hospital Garrahan le respondieron al Gobierno, luego de una polémica desatada por el documental denominado Los Héroes del Garrahan, que difundió la cuenta de X del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Hoy se conocerán los ”Los héroes del Garrahan“. Fin”, posteó el ex vocero del gobierno, envuelto en una creciente polémica por el crecimiento de su patrimonio personal.

Los trabajadores, que luchan por mantener el financiamiento, sin descuidar la atención de los cientos de niños que allí se atienden, afirmaron en la conferencia que los únicos que figuran en el documental son unos pocos trabajadores “puestos a dedo por el directorio libertario del hospital”.

Además, afirmaron que el mismo video muestra una incongruencia, dado que las guardias siguieron funcionando pese a los 40 días de huelga del 2025.

También aclararon que el gobierno tuvo que dar el brazo a torcer y reconocer un aumento del 61% a los salarios del personal, tras aceptar la ley de financiamiento del Garrahan.

No sólo hubo trabajadores en la conferencia de prensa, sino también familiares de pacientes que allí se atienden a diario.

“En el video no aparece ni un sólo personal de sala que trabaje a diario. Sólo figuran el personal de gestión que acompaña al directorio libertario”, afirmaron en conferencia.

“Por esto es que en el documental no aparece ni un solo familiar de los niños que atendemos, mientras en esta conferencia se hicieron presentes, porque la lucha nuestra y la de ellos, fue y es la misma”, redoblaron.

Barbara Acevedo, delegada de ATE, enfermera en el Garrahan e integrante de la Posta de Salud, también dio su visión al respecto.

“Nuestra lucha es por nosotros por el hospital, pero sobre todo por las y los niños, nuestros pacientes, que sufren a diario la realidad de un gobierno ajustador que pretende dejarlos sin salud, sin educación y donde las familias tienen que pelearla a diario para llegar a fin de mes”, dijo.

El documental que compartió Casa Rosada