Pese al rechazo de Milei y ante la abstención de Bullrich, el Senado nombró a Michelli como jueza

El Senado designó este jueves a María Verónica Michelli como jueza federal de un tribunal en La Plata y la votación tendrá coletazo político en la relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario fue la única que se abstuvo y el oficialismo no pudo evitar la votación, pese al explícito rechazo del Presidente.

Hubo 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abtenciones para designar a Michelli como jueza. Además de Bullrich, se abstuvo la radical Silvana Lorena Schneider.

“Siendo presidente de este bloque, me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli. No comprometo a mi bloque. La objeción de conciencia es una decisión individual”, planteó, luego de defender a la candidata por sus “méritos”.

El pliego de Michelli fue el último que se votó en el Senado, luego de una tanda de 73 pliegos que se aprobaron uno atrás de otro. El peronismo miró de brazos cruzados cómo el oficialismo consiguió con el apoyo de radicales, el PRO y las fuerzas provinciales avanzar en designaciones clave en juzgados y fiscalías en todo el país.

Pero había sido la bancada de Unión por la Patria la que logró incorporar el pliego en la votación de hoy. El oficialismo hubiera querido que sea la semana siguiente, para ganar tiempo y negociar con la oposición y los aliados. Pero el peronismo planteó la incorporación de ese dictamen y su moción tuvo el aval del resto de la oposición.

A la jueza la rechazó el bloque de LLA y algunos pocos aliados, pero otros como el PRO y la UCR le dieron el pulgar arriba, todo un desafío para los deseos de Javier y Karina Milei.

Además de Michelli, fueron confirmados otros magistrados cuyos nombres generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana por la candidata cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.

MC