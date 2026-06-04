Día mundial de la fertilidad: ¿por qué se celebra el 4 de junio?

El Día Mundial de la Fertilidad se celebra cada 4 de junio con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la salud reproductiva y difundir información sobre los factores que pueden influir en la fertilidad tanto de mujeres como de hombres.

La fecha pone el foco en una temática que afecta a millones de personas en todo el mundo. La infertilidad es definida como la imposibilidad de lograr un embarazo después de un período prolongado de intentos sin métodos anticonceptivos y puede estar relacionada con múltiples causas médicas, genéticas, hormonales o ambientales.

Especialistas señalan que la fertilidad está influenciada por diversos factores, entre ellos la edad, los hábitos de vida, la alimentación, el estrés y determinadas condiciones de salud. Por este motivo, la prevención, los controles médicos periódicos y el acceso a información confiable son herramientas fundamentales para el cuidado de la salud reproductiva.

En las últimas décadas, los avances científicos permitieron el desarrollo de tratamientos y técnicas de reproducción asistida que ampliaron las posibilidades para muchas personas y parejas que desean formar una familia. Al mismo tiempo, organizaciones de salud destacan la importancia de garantizar el acceso equitativo a estos procedimientos.

El Día Mundial de la Fertilidad también busca derribar mitos y promover conversaciones abiertas sobre una temática que muchas veces se vive en silencio. La información, el acompañamiento profesional y el apoyo emocional son aspectos clave para quienes atraviesan dificultades relacionadas con la fertilidad.

Cada 4 de junio, la jornada invita a reflexionar sobre la salud reproductiva como parte integral del bienestar y a promover una mayor conciencia sobre los desafíos, avances y derechos vinculados a la fertilidad.

NB