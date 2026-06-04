Causa Cuadernos: Lavagna dijo que había sobreprecios del 20% en Vialidad durante el kirchnerismo

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna declaró como testigo en el juicio por la Causa Cuadernos y afirmó que durante el kirchnerismo se detectaron indicios de cartelización y sobreprecios estimados en un 20%, en los contratos de la Dirección Nacional de Vialidad.

En el testimonio que brindó ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), el ex funcionario aportó precisiones técnicas sobre el funcionamiento de la obra pública, durante abril y mayo del año 2005. En ese periodo, el Banco Mundial, que financiaba obras clave para Vialidad, había manifestado su malestar con la ejecución de los fondos y anticipó una posible investigación.

A raíz de ese aviso, el Ministerio de Economía realizó una auditoría interna y encargó un informe que derivó en la intervención de la Comisión de Defensa de la Competencia; la investigación preliminar detectó sobrecostos y cartelización en obras viales.

También recordó un discurso que dio en noviembre de ese mismo año, frente a la Cámara Argentina de la Construcción, donde confrontó directamente a los contratistas por estas sospechas.

Por otra parte, se refirió a su salida del Gabinete y aclaró que su desvinculación a finales de 2005 no fue debido a su renuncia, sino por una decisión del ex presidente Néstor Kirchner: “No renuncié, puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”.

Por último, y ante las preguntas del abogado defensor Carlos Beraldi, Lavagna negó que, desde el Ministerio de Economía, se hubieran diseñado partidas presupuestarias específicas, con el objetivo explícito de beneficiar a un contratista en particular.

Antes de finalizar su declaración, aseguró que “no tenía relación” con el Ministerio de Planificación Federal conducido, en ese entonces, por Julio De Vido y uno de los exfuncionarios más señalados en la estructura de recaudación investigada en esta causa.

La audiencia de este jueves finalmente se concretó, luego de haber sido reprogramada el pasado martes, después de que los tribunales sufrieran un corte general en la conexión de internet que afectó las inmediaciones de Comodoro Py.

Con información de la agencia NA