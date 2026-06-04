Javier Bardem justifica sus 'licencias' para relevar a Robert De Niro en la serie de 'Cabo de miedo'

Al extenso currículum de Javier Bardem se suma desde este viernes 5 de junio la serie Cabo de miedo, una de las grandes series de Apple TV para el año 2026. En ella interpreta al temido criminal Max Cady, personaje que pasó por las manos de Robert Mitchum (1962) y Robert De Niro (1991) en las dos películas que preceden a esta nueva adaptación de la novela de John D. MacDonald.

El productor y guionista Nick Antosca, creador de la serie, tuvo pocas dudas al determinar qué actor sucedería a Robert Mitchum y Robert De Niro, que son “dos de los villanos más icónicos de la historia”. “¿Cómo podés igualar eso? Tiene que ser alguien digno de ese legado, y ¿quién puede aportar el magnetismo, la amenaza y la intensidad? No podía imaginar a nadie más que a Javier interpretando este papel. Tiene que ser algo único y diferente”, reflexiona Antosca en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Lo que hizo De Niro fue muy distinto a lo que hizo Mitchum; sabía que Javier no iba a imitarlo, sino que iba a aportar algo nuevo”, añade.

En efecto, el español, que este martes participó en el estreno que tuvo lugar en Los Ángeles, se pudo tomar algunas licencias creativas porque no era una película lo que tenía entre manos (como sus predecesores) sino una serie de 10 capítulos. De lo contrario, dice Bardem, no se “habría atrevido a tocar” el papel que le valió a De Niro una nominación al Oscar. Y no, no habló con el archiconocido actor neoyorquino para preparar el personaje.

Preguntado por sus métodos de trabajo para meterse en la piel del criminal, Bardem, acostumbrado a los villanos, niega que toda esa maldad que impregna sus guiones lo afecte en la vida real. “¿Qué sentido tiene? De otra forma, ni siquiera me parece interesante. No soy ese tipo”, contesta.

Sorprendentemente, Bardem tuvo que abandonar el rodaje de Cabo de miedo para grabar la tercera película de Dune. Eso, añade el actor, supuso una carga de trabajo a la que, por otra parte, está mucho más que acostumbrado. “Para entrar y salir del personaje solo hay que viajar en avión. Es a lo que te dedicas. Estamos en el departamento de actuación”.

El nuevo thriller de terror psicológico de Apple TV está creado y producido por el showrunner Nick Antosca, con la producción ejecutiva de Martin Scorsese y Steven Spielberg.

Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson protagonizan esta historia de terror que comienza con la excarcelación de Max Cady, un célebre asesino que utilizará su libertad para atemorizar a los abogados que lo metieron entre rejas.