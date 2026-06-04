Murió Chunchuna Villafañe, actriz, modelo e ícono de la cultura argentina

La actriz, arquitecta y exmodelo Chunchuna Villafañe, una de las figuras más emblemáticas de la cultura argentina de las últimas décadas, murió este jueves a los 92 años. La noticia fue dada a conocer por su hija, la cantante y compositora Juana Molina, quien anunció el fallecimiento a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada”, escribió la artista. En un texto atravesado por el dolor, recordó los encuentros cotidianos con su madre: “Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”.

A raíz de la muerte de Villafañe, Juana Molina informó además la suspensión del concierto que tenía previsto realizar este viernes en San Miguel. “Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar”, explicó.

Nacida en Buenos Aires en 1934, Chunchuna Villafañe desarrolló una extensa trayectoria como modelo, actriz y arquitecta. Durante las décadas de 1960 y 1970 se convirtió en una de las mujeres más reconocidas de la Argentina, símbolo de una época y referente de elegancia, independencia y compromiso cultural.

En el cine dejó actuaciones recordadas en películas como Un guapo del 900, No toquen a la nena y especialmente La historia oficial, el clásico dirigido por Luis Puenzo que obtuvo el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986. Su participación en ese film la consolidó como una de las intérpretes más destacadas de su generación.

Además de su carrera artística, Villafañe tuvo una activa participación política y social. Durante la década de 1970 acompañó el trabajo del padre Carlos Mugica en la Villa 31 y formó parte de la comitiva que acompañó el regreso de Juan Domingo Perón al país en 1972. Tras el golpe de Estado de 1976 se exilió junto al cineasta Fernando “Pino” Solanas, primero en Madrid y luego en París.

Madre de Juana e Inés Molina, fruto de su relación con el cantante de tango Horacio Molina, en los últimos años se había mantenido alejada de la vida pública. Su estado de salud había sido mencionado recientemente por su hija en distintas entrevistas y publicaciones.

CRM