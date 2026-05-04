Al menos dos muertos en un atropello múltiple en una calle peatonal de la ciudad alemana de Leipzig

Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas en un atropello múltiple en una zona peatonal de Leipzig (Alemania), según Tagesschau, el informativo escrito de la cadena pública ARD, que cita fuentes policiales, y señala asimismo Reuters. En estos momentos se está llevando a cabo un gran despliegue policial en el centro de la ciudad. Aún se desconocen los motivos del suceso.

Al menos 20 personas resultaron heridas en el atropello, según el jefe de bomberos, Axel Schuh, citado por el diario local Leipziger Volkszeitung. La persona al volante fue detenida, según fuentes policiales citadas por el mismo diario.