¿Tuvo la dictadura de 1976-83 un programa de política económica ambicioso y refundacional? ¿En qué medida el gobierno presidido por el general Videla y la Junta Militar quiso reorganizar el funcionamiento de la economía argentina?

¿Su visión de los problemas miraba hacia el pasado o hacia el futuro? ¿Logró sus objetivos? ¿Qué herencia le dejó al gobierno democrático que lo sucedió en diciembre de 1983? Y también: ¿qué distingue a la política económica de la dictadura militar de 1976-83 de la de otros gobiernos autoritarios o democráticos del último siglo?

Entrevistado: Pablo Gerchunoff

Conducción: Roy Hora

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.