La política económica de la dictadura militar de 1976-83
¿Tuvo la dictadura de 1976-83 un programa de política económica ambicioso y refundacional? ¿En qué medida el gobierno presidido por el general Videla y la Junta Militar quiso reorganizar el funcionamiento de la economía argentina?
¿Su visión de los problemas miraba hacia el pasado o hacia el futuro? ¿Logró sus objetivos? ¿Qué herencia le dejó al gobierno democrático que lo sucedió en diciembre de 1983? Y también: ¿qué distingue a la política económica de la dictadura militar de 1976-83 de la de otros gobiernos autoritarios o democráticos del último siglo?
Entrevistado: Pablo Gerchunoff
Conducción: Roy Hora
Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell
Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.
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